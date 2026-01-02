Accidente de Anthony Joshua en Nigeria: acusan a conductor por el trágico suceso

El inculpado tendrá que responder a cuatro cargos tras su detención el día anterior

Nigeria/El conductor del coche en el que el boxeador británico Anthony Joshua tuvo un accidente en Nigeria a principios de esta semana quedó inculpado, anunció este viernes la policía del país africano.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, tendrá que responder a cuatro cargos tras ser acusado de "conducción peligrosa que provocó muerte", "conducción sin permiso válido", "conducción sin precaución ni atención que provocó daños corporales y materiales" y "conducción imprudente", según explicó a la AFP Oluseyi Babaseyi, un portavoz del estado de Ogun, limítrofe con el estado de Lagos (sudoeste del país).

Se aceptó además su liberación bajo fianza por cinco millones de nairas (casi 3.500 dólares).

El lunes, Adeniyi Mobolaji Kayode conducía el coche en el que viajaba Anthony Joshua, excampeón de los pesos pesados de boxeo, y dos amigos y colaboradores, Latif Ayodele y Sina Ghami, en una autopista muy transitada entre Lagos e Ibadan.

Su vehículo golpeó con un camión que estaba detenido y el accidente provocó las muertes de Latif Ayodele y Sina Ghami, mientras que Anthony Joshua resultó herido leve.

El deportista fue conducido a un hospital de Lagos, donde ya recibió el alta.

Joshua, de 36 años, había sido noticia recientemente por su mediático combate del 19 de diciembre en Miami ante el youtuber estadounidense reconvertido a boxeador Jake Paul, en el que el británico ganó por nocaut en el sexto asalto.

Joshua desafió después de esa victoria a su compatriota Tyson Fury, también excampeón mundial de los pesos pesados, para un combate que podría tener lugar en 2026 en el Reino Unido.

El arresto

El hombre que conducía el automóvil implicado en un accidente de tráfico en el que el boxeador británico Anthony Joshua resultó herido y otros dos pasajeros perdieron la vida, fue puesto bajo custodia policial después de abandonar el hospital, indicó este jueves la policía a AFP.

El chófer, que sólo sufrió heridas leves, "se halla actualmente bajo custodia en el marco del accidente de Anthony Joshua", declaró Oluseyi Babaseyi, vocero de la policía del Estado de Ogun.

"La investigación está en curso", prosiguió, indicando el carácter "confidencial" de las investigaciones.

El lunes, el hombre estaba al volante del vehículo en el que se encontraban Joshua y dos personas de su entorno, Latif Ayodele y Sina Ghami, y que circulaba por una carretera transitada entre Lagos e Ibadan, cuando chocó contra un camión que se había detenido.

Según la policía nigeriana y las autoridades del Estado de Ogun, Ayodele y Ghami fallecieron en el momento del impacto.

Las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la recomendable, y que un neumático pinchó antes del accidente.

Después de haber abandonado el hospital el miércoles, Anthony Joshua acudió junto a su madre al tanatorio en el que se hallaban los cuerpos de los miembros de su equipo antes de ser repatriados a Reino Unido.

