Dani Alves regresa al fútbol: es copropietario y podría jugar en Portugal

Lisboa, Portugal/El exjugador del FC Barcelona y de la selección brasileña Dani Alves, cuya condena por violación fue anulada el pasado marzo, ha invertido en un club de la tercera división portuguesa, anunció la entidad el jueves por la noche.

"En un momento que quedará marcado en la historia del club, oficializamos la llegada de Dani Alves como copropietario de la SAD (sociedad anónima deportiva) del Sporting Clube São João de Ver", escribió el club fundado en 1929 en el municipio de Santa Maria da Feira (norte), en un comunicado difundido en su página de Facebook.

Según el sitio de información deportiva MaisFutebol, el brasileño de 42 años ha adquirido el 50% del capital del club y debe comprar el resto al final de la temporada actual.

Siempre según MaisFutebol, Dani Alves incluso contemplaría calzarse de nuevo las botas y jugar durante los próximos seis meses en São João de Ver.

El exlateral derecho del Barça, entre otros clubes, no ha vuelto a jugar desde enero de 2023, cuando fue despedido por el club mexicano Pumas a raíz del caso que desembocó en una condena por la justicia española en primera instancia por violación, que posteriormente fue anulada.

Dani Alves fue acusado de haber violado a una joven durante la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022 en la zona VIP de una discoteca de Barcelona, algo que siempre negó, alegando una relación sexual consentida, tras haber cambiado, sin embargo, varias veces de versión.

En el momento de la anulación de su condena, Dani Alves estaba en libertad condicional tras haber pasado 14 meses en prisión.

Dani Alves: trayectoria de un lateral histórico

Daniel Alves da Silva, nacido el 6 de mayo de 1983 en Juazeiro, Bahía (Brasil), se convirtió en un referente del fútbol mundial gracias a su estilo ofensivo y su capacidad para reinventar la posición de lateral derecho.

Su carrera profesional comenzó en el Esporte Clube Bahía en 2001, donde rápidamente llamó la atención por su despliegue físico y técnica. En 2003 fichó por el Sevilla FC, club con el que conquistó dos Copas de la UEFA y una Copa del Rey, consolidándose como uno de los mejores defensores de Europa.

En 2008 llegó al FC Barcelona por 32,5 millones de euros, convirtiéndose en el tercer defensa más caro de la historia en ese momento. Bajo la dirección de Pep Guardiola, Alves fue pieza clave en el histórico triplete de 2009 (Liga, Copa y Champions). Durante sus ocho temporadas en el Barça, levantó 23 títulos, incluyendo seis Ligas, tres Champions League y múltiples Supercopas. Su sociedad con Lionel Messi es recordada como una de las más productivas del fútbol moderno.

Tras su etapa en España, Alves pasó por la Juventus (2016-17), donde ganó la Serie A y la Copa Italia, y luego por el Paris Saint-Germain (2017-19), sumando más trofeos nacionales. En 2019 regresó a Brasil para jugar con el São Paulo FC, y en 2021 volvió al Barcelona para una última etapa antes de retirarse en 2023.

Selección brasileña y legado internacional

Con la Selección de Brasil, Alves disputó 126 partidos y anotó 8 goles. Fue campeón de la Copa América en 2007 y 2019, además de ganar dos Copas Confederaciones (2009 y 2013). En 2021, lideró al equipo olímpico que conquistó el oro en Tokio, convirtiéndose en el jugador más veterano en lograrlo.

Estilo y personalidad

Alves redefinió el rol del lateral: más que defensor, fue un carrilero ofensivo, capaz de generar juego y aportar goles. Su carácter extrovertido y su liderazgo lo convirtieron en un referente dentro del vestuario. Con 43 títulos oficiales, es considerado el futbolista más laureado de la historia.