Espanyol vs Barcelona: Las claves del derbi, alineaciones probables y otros partidos

Por su parte, el Real Madrid , primer perseguidor del líder a cuatro puntos, recibirá el domingo en el Santiago Bernabéu al Real Betis.

Madrid, España/El Espanyol y el FC Barcelona protagonizarán el sábado el derbi más igualado de los últimos años en la capital catalana, con un Barça que seguirá líder pase lo que pase, y un conjunto 'periquito' en puertas de los puestos que clasifican a Champions.

El Espanyol buscará su primera victoria en casa en Liga ante su rival vecinal desde 2007, cuando el conjunto blanquiazul aún no jugaba en el RCDE Stadium.

El sorprendente equipo de Manolo González, que hace justo un año se hallaba en puestos de descenso, viene de conquistar San Mamés ante el Athletic Club, en la que fue su quinta victoria consecutiva en Liga, algo que no lograba desde la temporada 1998-1999.

El regreso al feudo espanyolista del arquero del Barça Joan García está provocando un clima de tensión entre la afición local antes de partido, considerado de alto riesgo.

Por su parte, el Real Madrid, primer perseguidor del líder a cuatro puntos, recibirá el domingo en el Santiago Bernabéu al Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, sexto en la tabla detrás del Espanyol.

La principal preocupación del técnico Xabi Alonso para ese partido será mantener la capacidad goleadora del equipo "merengue" pese a la baja por lesión de Kylian Mbappé. El delantero francés, máximo goleador de LaLiga con 18 dianas, estará al menos tres semanas alejado de los terrenos de juego por un esguince en la rodilla izquierda.

Después de sus partidos del fin de semana, blancos y culés tomarán rumbo a Arabia Saudita, donde se medirán la semana próxima ante el Atlético de Madrid y el Athletic Club respectivamente en semifinales de la Supercopa de España.

Colchoneros (3º) y vascos (8º) tendrán antes salidas complicadas, ante la Real Sociedad para los del Cholo Simeone, y Osasuna para los de Ernesto Valverde.

La 18ª fecha, y el año futbolístico en España, se abrirá con otro derbi, el de la región de Madrid entre Rayo Vallecano y Getafe.

Alineaciones probables:

Espanyol (4-3-3):

Portero: Marko Dmitrović

Marko Dmitrović Defensas: Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero

Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero Centrocampistas: Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito

Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito Delanteros: Tyrhys Dolan, Pere Milla, Roberto Fernández

FC Barcelona (4-3-3):

Portero: Joan García

Joan García Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé

Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé Centrocampistas: Gerard Martín, Pedri, Fermín López

Gerard Martín, Pedri, Fermín López Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Jornada 18 de LaLiga EA Sports - Programación Completa

A continuación, el detalle de todos los partidos correspondientes a la decimoctava fecha del campeonato, con horarios en hora local española (CET).

Viernes, 2 de enero de 2026

21:00 horas - Rayo Vallecano vs Getafe CF

Estadio de Vallecas, Madrid.

Sábado, 3 de enero de 2026

14:00 horas - RC Celta vs Valencia CF

Estadio Abanca Balaídos, Vigo.

16:15 horas - CA Osasuna vs Athletic Club

Estadio El Sadar, Pamplona.

18:30 horas - Elche CF vs Villarreal CF

Estadio Martínez Valero, Elche.

21:00 horas - RCD Espanyol vs FC Barcelona

RCDE Stadium, Cornellà-El Prat.

Domingo, 4 de enero de 2026