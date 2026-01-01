Espanyol vs Barcelona: Las claves del derbi, alineaciones probables y otros partidos
Madrid, España/El Espanyol y el FC Barcelona protagonizarán el sábado el derbi más igualado de los últimos años en la capital catalana, con un Barça que seguirá líder pase lo que pase, y un conjunto 'periquito' en puertas de los puestos que clasifican a Champions.
El Espanyol buscará su primera victoria en casa en Liga ante su rival vecinal desde 2007, cuando el conjunto blanquiazul aún no jugaba en el RCDE Stadium.
El sorprendente equipo de Manolo González, que hace justo un año se hallaba en puestos de descenso, viene de conquistar San Mamés ante el Athletic Club, en la que fue su quinta victoria consecutiva en Liga, algo que no lograba desde la temporada 1998-1999.
El regreso al feudo espanyolista del arquero del Barça Joan García está provocando un clima de tensión entre la afición local antes de partido, considerado de alto riesgo.
Por su parte, el Real Madrid, primer perseguidor del líder a cuatro puntos, recibirá el domingo en el Santiago Bernabéu al Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, sexto en la tabla detrás del Espanyol.
La principal preocupación del técnico Xabi Alonso para ese partido será mantener la capacidad goleadora del equipo "merengue" pese a la baja por lesión de Kylian Mbappé. El delantero francés, máximo goleador de LaLiga con 18 dianas, estará al menos tres semanas alejado de los terrenos de juego por un esguince en la rodilla izquierda.
Después de sus partidos del fin de semana, blancos y culés tomarán rumbo a Arabia Saudita, donde se medirán la semana próxima ante el Atlético de Madrid y el Athletic Club respectivamente en semifinales de la Supercopa de España.
Colchoneros (3º) y vascos (8º) tendrán antes salidas complicadas, ante la Real Sociedad para los del Cholo Simeone, y Osasuna para los de Ernesto Valverde.
La 18ª fecha, y el año futbolístico en España, se abrirá con otro derbi, el de la región de Madrid entre Rayo Vallecano y Getafe.
Alineaciones probables:
Espanyol (4-3-3):
- Portero: Marko Dmitrović
- Defensas: Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero
- Centrocampistas: Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito
- Delanteros: Tyrhys Dolan, Pere Milla, Roberto Fernández
FC Barcelona (4-3-3):
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé
- Centrocampistas: Gerard Martín, Pedri, Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha
Jornada 18 de LaLiga EA Sports - Programación Completa
A continuación, el detalle de todos los partidos correspondientes a la decimoctava fecha del campeonato, con horarios en hora local española (CET).
Viernes, 2 de enero de 2026
- 21:00 horas - Rayo Vallecano vs Getafe CF
- Estadio de Vallecas, Madrid.
Sábado, 3 de enero de 2026
- 14:00 horas - RC Celta vs Valencia CF
- Estadio Abanca Balaídos, Vigo.
- 16:15 horas - CA Osasuna vs Athletic Club
- Estadio El Sadar, Pamplona.
- 18:30 horas - Elche CF vs Villarreal CF
- Estadio Martínez Valero, Elche.
- 21:00 horas - RCD Espanyol vs FC Barcelona
- RCDE Stadium, Cornellà-El Prat.
Domingo, 4 de enero de 2026
- 14:00 horas - Sevilla FC vs Levante UD
- Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla.
- 16:15 horas - Real Madrid CF vs Real Betis Balompié
- Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.
- 18:30 horas - Deportivo Alavés vs Real Oviedo
- Estadio Mendizorrotza, Vitoria.
- 18:30 horas - RCD Mallorca vs Girona FC
- Visit Mallorca Estadi, Palma.
- 21:00 horas - Real Sociedad vs Atlético de Madrid
- Reale Arena, San Sebastián.