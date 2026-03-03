Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá se presentará con talento del International Gymnastics Academy

La cita deportiva se llevará a cabo entre el 12 y 25 de abril de este año en la capital panameña

Panamá/Panamá será sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud el próximo mes de abril, consolidándose como un escenario relevante para el desarrollo del deporte juvenil en la región. En gimnasia artística, atletas formadas en International Gymnastics Academy (IGA) estarán presentes en esta cita continental, reflejando el crecimiento sostenido del nivel competitivo que se viene construyendo en el país.

Aylin Goon Lan, quien competirá representando a Panamá, e Isabella Herrera, quien lo hará por Venezuela, forman parte del programa de alto rendimiento de IGA, bajo una estructura técnica orientada a la preparación progresiva y a la proyección internacional.

La presencia de estas atletas en los Juegos responde a años de preparación constante y trabajo estructurado, reflejando el crecimiento progresivo del nivel competitivo en la gimnasia en Panamá.

La realización de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá representa una oportunidad histórica para el país como sede y una vitrina para el talento que se forma localmente y que hoy compite en escenarios de alto nivel.

Aylin e Isabella esperan que su participación sirva de inspiración para nuevas generaciones, motivando a más niñas a descubrir y enamorarse de la gimnasia como una disciplina formativa, exigente y transformadora.

Te puede interesar: Comisión de ODESUR visita Panamá y valida progreso de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Los Juegos

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento multideportivo internacional organizado por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Es similar a los Juegos Olímpicos, pero dirigida a jóvenes atletas de entre 14 y 18 años.

Objetivos principales

Fomentar el desarrollo deportivo juvenil.

Promover la integración entre países sudamericanos.

Servir como plataforma de formación para futuros atletas olímpicos.

¿Cada cuánto se realizan?

Se celebran aproximadamente cada cuatro años.

Primera edición

La primera edición se realizó en 2013 en Lima, Perú.

¿Qué deportes incluyen?

Incluyen disciplinas como:

Atletismo

Natación

Gimnasia

Fútbol

Baloncesto

Ciclismo

y muchos más

En resumen, son una especie de "mini Juegos Olímpicos sudamericanos" para jóvenes, donde muchos futuros campeones comienzan su carrera internacional.

Nota de prensa