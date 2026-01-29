Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026| Eileen Coparropa: la ex nadadora ve en este evento a un sueño hecho realidad

La cita deportiva se llevará a cabo del 12 al 25 de abril de este año en la capital panameña.

Panamá/Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 no solo emocionan a los jóvenes atletas que se preparan para vivirlos, sino también a esas leyendas del deporte que alguna vez soñaron con ver unos Juegos celebrarse en casa. Hoy, ese sueño por fin toma forma.

En una entrevista exclusiva, la leyenda panameña Eileen Coparropa, tres veces atleta Olímpica y medallista panamericana, compartió la emoción que sintió al enterarse de que Panamá sería sede de los JSJ 2026:"¡No puedo creer que vamos a ser sede! Siempre soñé con poder estar en unos Juegos en Panamá y quizás ahora pueda estar, ya retirada, pero qué orgullo y oportunidad para el país, para enseñar todos los atletas y todas las cosas que ofrecemos al resto del mundo".

Sobre la nueva generación de atletas emergentes, que veremos brillar en 2026, Eileen se mostró llena de esperanza: "Me siento súper feliz y llena de energía porque sé que los atletas están aprendiendo y superándose cada día, no solo en el deporte sino también en la vida después del deporte".

Para ella, estos Juegos son mucho más que un torneo: "Es el primer paso al sueño olímpico, es entrar al ciclo olímpico para seguir compitiendo y llegar quizás a unas Olimpiadas en unos años".

Antes de cerrar, dejó un mensaje especialmente dirigido a quienes vivirán esta experiencia por primera vez: "Disfruten el momento porque es temporal. Van a venir, competir, pasarla muy bien y crear amistades que tendrán por el resto de sus vidas. Así que disfrútenlo y hagan lo mejor".

¿La veremos en Panamá 2026? "Posiblemente estaré en los Juegos".

Y aunque no lo dice directamente, se siente en cada una de sus palabras: Eileen sabe que Panamá 2026 estará A Otro Nivel.

Los Juegos

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo internacional que reúne a atletas jóvenes de Sudamérica, generalmente menores de 18 años, para competir en distintas disciplinas.

En pocas palabras: son como unos mini Juegos Suramericanos, pero enfocados en talento juvenil 🏅

Organiza: la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR)

la Participan: países de Sudamérica

países de Sudamérica Edad: atletas juveniles (varía un poco según el deporte)

atletas juveniles (varía un poco según el deporte) Objetivo:

Promover el deporte juvenil

Detectar y desarrollar futuros atletas de alto rendimiento

Fomentar valores como el compañerismo y el juego limpio

¿Qué deportes hay?

Incluyen una mezcla de:

Deportes olímpicos (atletismo, natación, gimnasia, judo, etc.)

(atletismo, natación, gimnasia, judo, etc.) Algunos deportes urbanos o emergentes, según la edición

¿Cada cuánto se hacen?

No tienen una periodicidad tan fija como los Juegos Olímpicos, pero se organizan por ediciones, cada una en un país sede distinto y son una plataforma clave para los futuros campeones sudamericanos, muchos de los cuales después llegan a Juegos Panamericanos, Olímpicos o Mundiales.

