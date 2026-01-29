Automovilismo| Sebastián Guerra afrontará una prueba de fuego en el TCR de Panamá

Sintoniza la Carrera Internacional el domingo 1 de febrero desde las 10:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Con talento, disciplina y una evolución que ya empieza a llamar la atención en los pits, Sebastián Guerra encarará este domingo otro gran desafío en la categoría TCR en el Autódromo Panamá, donde buscará confirmar por qué su nombre gana espacio entre las nuevas figuras del automovilismo nacional.

Guerra llega a esta fecha con la confianza en alza, luego de una intensa preparación que incluyó ajustes técnicos y sesiones de práctica que le han permitido afinar su manejo ante un parque automotor de alto nivel.

En pista, el juvenil se medirá contra nombres consolidados como Milo Valverde, Mario Bárcenas, Luis Ramírez, Óscar Terán, Gianni Alessandria y Rubén Herrera, en un escenario donde no hay margen para errores.

"Estamos positivos para esta carrera. Se le han hecho varios arreglos al auto y Sebastián ha mejorado muchísimo su manejo. Mantenemos un enfoque de aprendizaje continuo que le permite reducir la ansiedad y mejorar su rendimiento", destacó Iván Guerra, padre del piloto.

El volante, que incursionó en las carreras de circuito hace dos temporadas, ha aprovechado al máximo las prácticas libres, acumulando vueltas a bordo de un Hyundai Veloster TCR preparado por el equipo Chocrón Racing Team.

"Tenemos un auto más confiable y con mejor performance para esta carrera, por lo que nos sentimos optimistas de poder hacer un buen papel esta temporada en la TCR", expresó Guerra.

Sebastián, de 17 años de edad, debutó en agosto del año pasado en la reconocida categoría durante una exigente carrera nocturna, marcando el inicio de su camino en una de las divisiones más duras del automovilismo panameño.

Hoy, con más temple, velocidad y ambición, Sebastián Guerra no solo compite por posiciones: corre contra sus propios límites y sigue escribiendo, curva a curva la historia, acelerando directo hacia el futuro del TCR nacional.

Te puede interesar: Marcos Vento| Piloto puertorriqueño vuelve al GT Challenge con auto de un equipo panameño

La categoría

En automovilismo, TCR es una categoría de turismos (autos de producción modificados) creada para competir de forma más accesible y equilibrada que otros campeonatos más caros.

¿Qué significa TCR?

Originalmente venía de “Touring Car Racing”, y hoy se usa para identificar un reglamento técnico internacional.

Características principales

Autos derivados de modelos de calle (compactos o medianos).

(compactos o medianos). Tracción delantera .

. Motores turbo , normalmente de 4 cilindros , alrededor de 300–350 CV .

, normalmente de , alrededor de . Reglamentos pensados para controlar costos .

. Uso del Balance of Performance (BoP) para que marcas distintas sean competitivas entre sí.

¿Dónde se compite con TCR?

Hay campeonatos TCR por todo el mundo, por ejemplo:

TCR World Tour (nivel internacional)

(nivel internacional) TCR Europe

TCR South America

Campeonatos nacionales (España, Italia, Argentina, México, etc.)

Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026| Así fueron los duelos particulares entre los equipos que participarán en la Ronda de Ocho

Marcas típicas en TCR

Verás autos como:

Hyundai Elantra / i30 N

Honda Civic Type R

Audi RS 3 LMS

CUPRA León

Peugeot 308

Lynk & Co 03

¿Por qué es popular?

Porque ofrece:

Carreras muy peleadas

Mucha variedad de marcas

Un puente ideal entre categorías amateur y profesionales

Nota de prensa