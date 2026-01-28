Marcos Vento| Piloto puertorriqueño vuelve al GT Challenge con auto de un equipo panameño

Marcos Vento, quien ha hecho campaña en Panamá, competirá junto al campeón de la serie anterior, Sebastián Merchán.

Panamá/El piloto puertorriqueño Marcos Vento, que corre con el equipo Baterías Interstate, regresa al serial GT Challenge de Las Américas, a bordo del Lamborghini Super Trofeo Evo 2, del equipo panameño AP Racing.

El piloto puertorriqueño, que compite en la Mustang Challenge Series en Estados Unidos, compartirá este poderoso auto con el campeón 2025 del GT Challenge, el ecuatoriano Sebastián Merchán.

Vento confirmó su asistencia al evento internacional y dijo estar motivado y confiado en que "vamos a pelear bien arriba en esta temporada corriendo junto a Sebastían Merchán".

Con su vasta experiencia internacional y desempeño en la pista, su participación eleva aún más el nivel de la competencia, que reúne a los pilotos más rápidos de la región.

"Estamos muy emocionados de volver a correr en el GT Challenge. Es un orgullo pertenecer a un equipo tan profesional y con un carro de primera fila", expresó Vento.

"Vamos a dejar todo para poder regalarles un buen resultado y llevar la bandera de Puerto Rico en lo alto otra vez", agregó el piloto boricua que ha corrido con éxito en pistas panameñas.

La competencia

El GT Challenge de las Américas es un campeonato de automovilismo avalado por la FIA que reúne vehículos GT3 y otras categorías en competencias a lo largo de varios países de América Latina.

🔹 Tipo de autos: deportivos de gran turismo, como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Audi y Mercedes-AMG, entre otros, que compiten en pistas cerradas con reglas de carrera profesional.

🔹 Formato: carreras emocionantes donde pilotos compiten por puntos y victorias en diferentes fechas del calendario.

🔹 Región: el campeonato se desarrolla en varios países de América Latina, incluyendo Panamá, República Dominicana, Costa Rica y otros, con un calendario que puede ampliarse cada temporada.

🔹 Participación: pilotos de distintos países compiten con autos potentes, lo que lo convierte en uno de los eventos más atractivos del automovilismo regional.

Cuando alguien habla del GT Challenge en automovilismo suele referirse a un torneo de carreras para autos Gran Turismo de competición, especialmente en el contexto de GT Challenge de las Américas, que es un campeonato regional importante en América Latina con participación de autos GT3 y grandes marcas, organizado con estándares oficiales del deporte motor.

