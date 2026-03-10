Casco Antiguo se prepara para recibir miles de fieles en Semana Santa

Panamá/Las calles del Casco Antiguo ya se preparan para vivir una de las celebraciones religiosas más tradicionales del país. Autoridades e iglesias ultiman detalles logísticos para el desarrollo de las actividades de Semana Santa, que cada año congregan a miles de fieles y visitantes.

Las actividades religiosas comenzarán el próximo 27 de marzo, con la celebración del Viernes de Dolores, jornada que marcará el inicio del calendario litúrgico con una misa y posterior procesión en horas de la noche.

Durante los días santos se desarrollarán ocho procesiones que recorrerán las calles del centro histórico, acompañadas por más de 13 andas que formarán parte de las representaciones religiosas.

Puede leer: Ifarhu eliminaría requisito socioeconómico del concurso de becas: Aquí puede verificar si fue uno de los preseleccionados

La organización también ha incluido reuniones de coordinación para reforzar aspectos de seguridad y logística. Entre las medidas previstas se contempla la instalación de puestos de apoyo y vigilancia para garantizar que los asistentes puedan disfrutar de las procesiones con mayor tranquilidad.

Las actividades religiosas culminarán el 5 de abril, cuando se celebre el Domingo de Resurrección con una de las procesiones tradicionales que marcan el cierre de la Semana Santa.

El comité organizador estima una gran asistencia de visitantes durante estos días. Ricardo Gago, del Comité de Iglesias del Casco Antiguo, explicó que “este año vamos a tener aproximadamente 300 mil visitas en Semana Santa. Lógicamente hay días que hay muchas personas y hay días con menos personas”.

También señaló que algunos momentos de la semana concentran mayor cantidad de público. En ese sentido, indicó que “el Viernes de Dolores es de verdad impresionante la cantidad de personas que hay en la calle”.

Otro de los días con alta participación será el Jueves Santo, cuando se realiza la tradicional visita a los templos históricos del área. Según explicó Gago “el Jueves Santo coincide la visita de las siete iglesias, que este año tenemos dentro de lo que es el patrimonio histórico, que otros años no las teníamos. Entonces, este año sí tenemos las siete iglesias abiertas”.

Entre las novedades de este año destaca la incorporación de dos nuevas andas que participarán en las procesiones. Una de ellas representa la Santa Cena y será cargada por más de 140 personas durante uno de los recorridos de la Semana Santa.

Todas estas actividades religiosas podrán ser seguidas también por televisión, ya que las procesiones serán transmitidas a través de las pantallas de TVN Canal 2, permitiendo que más personas puedan acompañar esta tradición desde distintos puntos del país.

Con información de Jocelyn Guerra.