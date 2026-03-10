Concurso General de Becas del Ifarhu: Le contamos cómo verificar si fue uno de los preseleccionados

Al ingresar a la página web, deberá escribir el número de cédula del concursante tal y como aparece en el documento de identificación, incluyendo los guiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde este martes 10 de marzo, los estudiantes que aplicaron al Concurso General de Becas y al Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad pueden verificar si fueron preseleccionados a través de la página web del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), entrando al enlace https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/.

La institución informó que los aspirantes deberán ingresar al portal oficial utilizando la contraseña que recibieron el día de su inscripción para conocer los resultados de esta primera etapa del proceso.

Al ingresar a la página web, deberá escribir el número de cédula del concursante tal y como aparece en el documento de identificación, incluyendo los guiones.

Posteriormente, deberá ingresar la contraseña.

Según datos del Ifarhu, en esta convocatoria participaron más de 151 mil estudiantes en el Concurso General y alrededor de 11 mil en el programa dirigido a estudiantes con discapacidad.

Los aspirantes provienen de centros educativos oficiales de todo el país y cursan estudios en niveles de primaria, premedia, media y universitaria.

Las autoridades detallaron que el proceso de evaluación permitirá seleccionar aproximadamente a 100 mil estudiantes que podrán beneficiarse de los programas de apoyo económico que ofrece la institución, con el objetivo de fortalecer la permanencia y continuidad educativa de miles de jóvenes panameños.

También le puede interesar: