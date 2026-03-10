La IA amplifica los sesgos de género para las jóvenes: frágiles en el 56% de los casos, más dependientes y con vocación a las ciencias sociales

La inteligencia artificial actúa como una "amiga tóxica": se personifica 2,5 veces más con ellas mediante fórmulas como “yo te entiendo” o priorizando la empatía artificial sobre la solución técnica.

Ciudad de Panamá, Panamá/La inteligencia artificial no es tan neutral como parece. El informe “El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes”, elaborado por LLYC en el marco del Día Internacional de la Mujer, revela que los modelos de lenguaje replican y amplifican estereotipos de género en sus respuestas a jóvenes.

El análisis de 9.600 recomendaciones generadas por cinco modelos de IA, entre ellos ChatGPT, Gemini y Grok, muestra que el 56% de las respuestas describe a las jóvenes como “frágiles” y recomienda a las mujeres buscar validación externa seis veces más que a los hombres. Además, la IA redirige con mayor frecuencia las vocaciones femeninas hacia áreas como salud y ciencias sociales, mientras incentiva en los hombres profesiones relacionadas con ingeniería, liderazgo o resolución de problemas.

“No es la IA la que está sesgada, sino la realidad. El informe confirma que la inteligencia artificial no corrige los déficits que tenemos. Refleja y amplifica una mayor protección a ellas hasta reducir su autonomía, eterniza los techos de cristal o refuerza la presión estética. En definitiva, no cuestiona los roles tradicionales sino que los legitima. Lo cierto es que, si no cambia la realidad, no podemos pedirle a la IA que cambie sus respuestas.”, asegura Luisa García, socia y CEO Global de Corporate Affairs en LLYC y coordinadora del estudio.

La dependencia de los jóvenes de los modelos de lenguaje (LLMs) ha alcanzado un punto de inflexión: un 31% de los adolescentes afirma que hablar con un chatbot le resulta tan o más satisfactorio que hacerlo con un amigo real, según un informe de Plan Internacional. Este desplazamiento relacional otorga a la máquina un rol de consejera cuya orientación no es neutra, sino formativa. El informe de LLYC ofrece en este sentido varias cifras preocupantes.

Una de las conclusiones más alarmantes del informe es cómo la IA entrena a los jóvenes para aceptar la desigualdad como una norma generacional. Esta "mirada sesgada" se manifiesta en la construcción de la identidad y el cuerpo.

Incluso en la esfera privada, la IA legitima roles tradicionales. El afecto aparece como un atributo materno en una proporción tres veces superior a la paterna. Al padre se le desplaza a un rol de "ayudante" en el 21% de las respuestas, en lugar de ser reconocido como corresponsable. Esta lógica desemboca en la “sobrecarga de la heroína”, una narrativa en la que la mujer no solo cuida, sino que como en tantas cosas, debe hacerlo con excelencia moral permanente.