Una noche histórica en Panamá Viejo: Así fue el espectacular lanzamiento del CHANGAN CS35MAX

Ciudad de Panamá, Panamá/El evento más esperado del año automotriz reunió a cientos de invitados en un escenario único para presentar el SUV que llega a conquistar las calles panameñas.

Las antiguas ruinas de Panamá Viejo fueron el escenario perfecto para un lanzamiento que no tuvo nada de ordinario. El pasado 26 de febrero, Changan Panamá transformó este emblemático sitio en un show de luces, música y adrenalina para presentar en sociedad al tan esperado CS35MAX, el SUV compacto que promete cambiar las reglas del juego en el mercado local.

Clientes especiales, figuras del entretenimiento, influenciadores digitales y medios de comunicación fueron parte de una experiencia diseñada para sorprender desde el primer momento. La producción del evento incluyó efectos especiales, iluminación de alta gama y una presentación en vivo que culminó con el gran reveal del CS35MAX ante un público completamente impactado.

Pero más allá del espectáculo, el verdadero protagonista fue el vehículo. El nuevo CS35MAX llega a Panamá con todo: diseño exterior agresivo y juvenil, habitáculo amplio y tecnológico, pantalla multimedia táctil, cámara de reversa, sensores de parqueo, y la potencia de un motor turbo que se adapta tanto al tráfico citadino como a las carreteras del interior del país.

El CS35MAX ya está disponible en las sucursales de Changan. No pierdas la oportunidad de conocerlo de cerca y vivir la experiencia.

Un dato que lo distingue aún más: el Changan CS35MAX es poseedor de un Récord Guinness, reconocimiento internacional que certifica su impacto y trayectoria a nivel mundial, convirtiendo su llegada a Panamá en un hito aún más especial.