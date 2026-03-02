HONOR apuesta por la IA corpórea y presenta el primer “Robot Phone” en el MWC 2026

Desde innovación en robótica hasta dispositivos flagship, HONOR expande su ecosistema de Inteligencia Artificial en MWC 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el MWC 2026, HONOR reforzó su visión de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y avanzó en su ALPHA PLAN, centrado en integrar AI en todo su ecosistema. La gran innovación fue el Robot Phone, un concepto que transforma el smartphone tradicional al incorporar inteligencia corpórea y movimiento físico. Gracias a un micromotor propio y un sistema de gimbal 4DoF, puede seguir al usuario en videollamadas, estabilizar video con calidad cinematográfica y responder con movimientos expresivos. Con sensor de 200MP y funciones avanzadas de seguimiento y estabilización, acerca el video móvil a estándares profesionales.

Por su parte, el HONOR Magic V6 se consolida como nuevo referente plegable: diseño ultrafino, resistencia IP68/IP69 y batería Silicon-Carbon de 6660mAh con alta densidad energética. Integra pantallas LTPO 2.0, mejoras en durabilidad y rendimiento con Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La marca también amplió su ecosistema con MagicPad 4, MagicBook Pro 14 y presentó su primer robot humanoide, extendiendo la AI del entorno digital al físico.