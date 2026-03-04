Sin identificar víctima encontrada en auto incendiado en Las Garzas, Panamá Este

Corresponderá al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar los análisis forenses que permitan establecer la identidad de la persona y las posibles causas de la muerte.

Panamá/La escena era desoladora. Una camioneta consumida casi por completo por el fuego y, en su interior, un cuerpo calcinado. El hallazgo, ocurrido la noche del martes en el sector de Las Garzas, en Panamá Este, mantiene a las autoridades sin poder confirmar la identidad de la víctima y ha generado inquietud entre los residentes del área.

El llamado de alerta llegó cerca de las 9:00 p.m., cuando el Cuerpo de Bomberos de Panamá recibió una notificación por parte del Ministerio Público sobre un vehículo incendiado en el lugar.

Al arribar, los bomberos encontraron el auto prácticamente consumido por las llamas. “Al llegar, el vehículo ya estaba casi consumido todo en su totalidad”, indicó una fuente de la institución que participó en la primera intervención.

Los uniformados procedieron a refrescar la estructura calcinada y asegurar el área antes de entregarla a los fiscales. Se trataba de una camioneta, aparentemente marca Kia, ubicada en un área descrita como rural y apartada.

“Es un área bastante rural”, precisó el comandante de los Bombros al ser consultado sobre el entorno donde fue encontrado el vehículo.

Según confirmaron los fiscales en el sitio, dentro del automóvil había un cuerpo calcinado. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Corresponderá al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar los análisis forenses que permitan establecer la identidad de la persona y las posibles causas de la muerte.

El caso permanece bajo investigación y se suma a otros hechos violentos registrados en las últimas semanas en Panamá Este, una situación que ha incrementado la sensación de temor entre quienes habitan en estas comunidades. Mientras tanto, el silencio en torno a la identidad de la víctima alimenta el misterio que rodea este trágico suceso.

Con información de Hellen Concepción.