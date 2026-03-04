En la Vía España 'no se puede talar ni un solo árbol hasta que haya un estudio de impacto ambiental', advierte Navarro

El ministro subrayó que este proceso debe incluir una consulta ciudadana , para que la población pueda opinar sobre el impacto de la obra y el destino del arbolado existente.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, aclaró que el proyecto de ampliación de la Vía España no puede avanzar con la tala de árboles marcados hasta que cuente con un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado, el cual —según confirmó— aún no ha sido concluido.

Navarro explicó que el Ministerio de Ambiente ya notificó formalmente a la empresa encargada del proyecto que no está autorizada a iniciar trabajos relacionados con la tala mientras el estudio ambiental no esté finalizado y validado conforme a la normativa vigente.

Subrayó que este proceso debe incluir una consulta ciudadana, para que la población pueda opinar sobre el impacto de la obra y el destino del arbolado existente.

“Ese proyecto no puede talar ni un solo árbol hasta que no tenga estudio de impacto ambiental terminado; no lo tiene todavía”, enfatizó.

Aunque el titular de Ambiente reconoció que se trata de una obra necesaria para la ciudad y que ha acumulado retrasos durante varios años, insistió en que su ejecución debe realizarse con especial cuidado, debido al valor ambiental y patrimonial de los árboles ubicados a lo largo de la vía.

En ese sentido, remarcó la importancia en la protección de especies emblemáticas.

"Hay que hacerle teniendo el mayor cuidado con nuestros árboles centenarios, en particular los caobos centenarios de la vía España, y tratar de salvar todos los que podamos”, señaló.

Navarro dejó claro que la prioridad del ministerio es salvaguardar la mayor cantidad posible de árboles, garantizando que cualquier intervención se haga bajo criterios técnicos, ambientales y de participación ciudadana, sin frenar el desarrollo, pero evitando daños irreversibles al entorno urbano.

