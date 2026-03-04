Incautan 433 paquetes de presunta droga en la vía Centenario

De acuerdo con las primeras investigaciones, el cargamento tendría como destino final los Estados Unidos.

Paquetes de presunta sustancias ilícitas decomisados durante operativos en Vía Centenario / Policía Nacional
Danna Durán - Periodista
04 de marzo 2026 - 15:44

Ciudad de Panamá/Un total de 433 paquetes rectangulares con presuntas sustancias ilícitas fueron decomisados por unidades de la Policía Nacional durante un operativo realizado en la vía Centenario, como parte del Plan Firmeza.

La acción policial se dio tras la interceptación de un camión articulado internacional de color blanco. Al inspeccionar el contenedor que transportaba, los agentes detectaron un doble fondo, donde estaban ocultos los paquetes sospechosos.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la procedencia exacta de la sustancia, así como la posible vinculación de otras personas con este caso.

El Plan Firmeza forma parte de las estrategias de seguridad implementadas para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en los principales corredores logísticos del país.

