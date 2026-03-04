Cher: su hijo Elijah enfrenta nuevo arresto en menos de 48 horas

Los nuevos incidentes se suman a un historial reciente marcado por conflictos legales, problemas de salud mental y tensiones familiares.

Elijah Blue Allman, hijo de la legendaria cantante Cher, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras ser arrestado dos veces en menos de 48 horas en el estado de New Hampshire.

El domingo 1 de marzo, Allman fue detenido en Windham bajo cargos de robo con agravantes, apenas dos días después de haber sido arrestado por presunto asalto. De acuerdo con documentos policiales, el músico de 49 años ingresó a una vivienda, provocando que una de las residentes se refugiara en un armario mientras ocurría el incidente.

Agentes del Concord Police Department acudieron al lugar y encontraron a Allman sentado en el sofá de la sala, fumando un cigarrillo. Según el informe oficial, fue arrestado sin resistencia y no se reportaron objetos robados dentro del inmueble.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el acusado habría ocasionado daños materiales considerables, estimados en aproximadamente 1,700 dólares en la puerta de la vivienda y cerca de 1,000 dólares en una alfombra, luego de que un cigarrillo encendido cayera sobre ella.

Las circunstancias exactas del caso continúan bajo investigación, mientras se evalúan posibles medidas legales adicionales.

El arresto del domingo se produjo poco después de otro episodio ocurrido el viernes 27 de febrero en la escuela preparatoria St. Paul’s School, ubicada en Concord.

En esa ocasión, Allman fue detenido tras presuntamente generar un disturbio en el comedor de la institución educativa. Fue imputado por dos cargos de asalto simple, un cargo por invasión de propiedad, además de amenazas criminales y conducta desordenada. Posteriormente, fue liberado sin necesidad de pagar fianza.

Las autoridades indicaron que el músico no tiene vínculo formal con la escuela y que se desconocen los motivos de su presencia en el lugar al momento del altercado.

La situación legal de Elijah Blue Allman se da en un contexto familiar complejo. Desde diciembre de 2023, su salud mental y su historial de adicciones han sido foco de atención pública, especialmente cuando Cher solicitó una tutela temporal sobre el patrimonio de su hijo, argumentando que enfrentaba serios problemas de consumo de sustancias y desequilibrios emocionales.

Posteriormente, madre e hijo alcanzaron un acuerdo privado y la intérprete de “Believe” retiró voluntariamente la petición.

En ese momento, los abogados de Allman, Avi Levy y Steven Brumer, emitieron un comunicado a la revista People en el que señalaron: “Este resultado permite que las partes se enfoquen en sanar y reconstruir sus vínculos familiares, un proceso que comenzó durante la mediación y continúa hoy en día”.

Ese mismo año, Marieangela King declaró ante un tribunal que Cher habría contratado a cuatro hombres para sacar a Elijah de su habitación de hotel en un intento por intervenir en su situación personal. La artista negó categóricamente esa versión y respondió de forma directa: “Ese rumor no es cierto”.

En declaraciones previas, la estrella de Mamma Mia! Here We Go Again habló abiertamente sobre el dolor que implica ver a un hijo atravesar dificultades relacionadas con adicciones.

“No estoy sufriendo por algo que millones de personas en Estados Unidos no sufran. Soy una madre. Mi trabajo, de una forma u otra, es intentar ayudar a mis hijos. Harías cualquier cosa por ellos. Cuando puedes ayudarlos, simplemente lo haces, porque eso es ser madre”, expresó con franqueza.

Los recientes arrestos reavivan el debate sobre la salud mental, las adicciones y la exposición mediática en familias de alto perfil. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y determinan los próximos pasos legales, el caso vuelve a colocar bajo los reflectores a la familia de la icónica artista.

Por ahora, Elijah Blue Allman enfrenta un escenario judicial incierto, en medio de antecedentes públicos que han marcado su vida en los últimos años. La atención mediática no solo se centra en los cargos actuales, sino también en la compleja dinámica familiar y los intentos previos de intervención.

El desenlace de este nuevo capítulo podría definir el rumbo inmediato del músico, cuya vida personal continúa desarrollándose bajo la mirada constante del público y la prensa.