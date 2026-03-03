Justin Bieber cumple 32 años: celebración íntima con Hailey Bieber y emotivos mensajes

El ídolo pop canadiense celebró su cumpleaños número 32 el pasado 1 de marzo con un festejo alejado de los grandes escenarios y centrado en lo verdaderamente importante: su familia .

Acompañado por su esposa, Hailey Bieber, y su hijo Jack Blues, el artista optó por una velada discreta que rápidamente se volvió viral tras compartir imágenes inéditas en redes sociales.

Lejos de las multitudinarias fiestas que solían rodear su figura en años anteriores, Bieber eligió este 2026 una reunión sencilla. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 292 millones de seguidores, publicó dos fotografías que capturaron la esencia del momento. En la primera, aparece soplando las velas de un pastel decorado con fresas y crema; en la segunda, sonríe junto a Hailey en una escena cargada de complicidad.

El mensaje que acompañó las imágenes reflejó el tono íntimo de la jornada: “No hay nadie con quien prefiera pasar mi cumpleaños...”. La publicación recibió miles de reacciones en cuestión de minutos y comentarios de fanáticos celebrando la estabilidad familiar del cantante.

La pareja cenó en un restaurante con vestimenta informal. Sobre la mesa, una copa de vino y una taza de té de menta completaban el ambiente relajado. Para musicalizar el posteo, el intérprete eligió “Man I Need” de Olivia Dean, reforzando la atmósfera romántica y hogareña del festejo.

Casados desde 2018, Justin y Hailey atraviesan una nueva etapa desde el nacimiento de su hijo, Jack Blues Bieber, en agosto de 2024. El pequeño heredó las iniciales “JB”, una tradición que los seguidores destacaron con entusiasmo en redes sociales.

Hailey, empresaria y fundadora de la marca Rhode, compartió la publicación en sus historias con una frase que enterneció a sus seguidores: “Dada mama, dada mama”, en clara referencia a su hijo. El mensaje dejó en evidencia el fuerte sentido de pertenencia y unión familiar que hoy define a la pareja.

Una fuente cercana al entorno de los artistas aseguró que “están ambos felices. El bebé es un milagro. Es adorable y está bien”, reforzando la imagen de estabilidad que proyectan actualmente.

El deseo de Justin de convertirse en padre no es reciente. En 2020, durante una entrevista con Ellen DeGeneres, confesó que quería “tantos hijos como Hailey esté dispuesta a tener” y agregó con humor que le gustaría “tener una pequeña tribu”. Con la llegada de Jack, la pareja mantiene abierta la posibilidad de agrandar la familia.

La celebración también estuvo marcada por un conmovedor homenaje de su madre, Pattie Mallette, quien dedicó un extenso mensaje en Instagram acompañado de fotografías inéditas de la infancia del cantante.

En su publicación escribió: “Hace 32 años mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces”.

Pattie profundizó en la fe y resiliencia que han acompañado el camino de su hijo. En su dedicatoria expresó que conoce quién es, “sé lo que hay dentro de ti”, y aseguró que Dios “nunca ha apartado Su mano de tu vida”.

Uno de los fragmentos más emotivos del mensaje fue: “El amor no se va. El mío nunca se fue y nunca se irá”. Además, compartió palabras de esperanza sobre el futuro del artista: “Hay tanto por delante para ti. Tanta razón de ser. Tanta redención. Tanto que aún está por revelarse”.

Para Pattie, Justin sigue siendo “uno de los mayores regalos que Dios me ha dado”. Su mensaje concluyó con una bendición especial para el nuevo año de vida, deseándole un ciclo “lleno de claridad, confianza, redención, un sentido más profundo de quién eres y la dirección y favor de Dios sobre tu vida”.

El padre del cantante, Jeremy Bieber, también se sumó a los saludos con una fotografía antigua junto a su hijo. Pattie reaccionó con un emoji de aplausos en los comentarios, mostrando apoyo más allá de las diferencias del pasado.

Hoy, Justin Bieber vive una etapa marcada por la madurez personal y la estabilidad familiar, muy distinta a los años turbulentos que protagonizó en el inicio de su carrera. A los 32 años, el artista parece priorizar el hogar, la fe y la paternidad, construyendo un presente donde el éxito profesional convive con la tranquilidad doméstica.

Su cumpleaños no solo celebró un año más de vida, sino también una transformación evidente: de estrella adolescente a padre y esposo comprometido, con millones de seguidores acompañando cada paso de esta nueva etapa.