Demi Moore impacta en la Semana de la Moda de Milán con un radical cambio de look

Una vez más, la actriz demuestra que sabe cómo acaparar miradas y convertir cada transformación en una declaración de identidad.

La alfombra de la Semana de la Moda de Milán 2026 fue el escenario elegido por Demi Moore para demostrar que la reinvención no tiene edad. A sus 63 años, la estrella de Hollywood sorprendió al aparecer con un corte bob corto con efecto wet, dejando atrás su emblemática melena larga y oscura que durante décadas formó parte esencial de su identidad pública.

La actriz asistió el pasado 26 de febrero al desfile otoño-invierno 2026 de Gucci, celebrado en el Palazzo delle Scintille, donde ocupó uno de los asientos en primera fila. Su transformación no pasó desapercibida y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El responsable del drástico cambio fue el reconocido estilista de celebridades Dimitris Giannetos, quien compartió imágenes del resultado en Instagram y bautizó el corte como el “Demi-tris BoB”. En declaraciones a WWD, explicó la inspiración detrás del look.

“Quería darle a Demi un look muy audaz y vanguardista”, expresó. Además, detalló el concepto creativo: “Quería darle a Demi un look muy audaz y a la vanguardia de la moda para el desfile de Demna”, en referencia al debut de Demna Gvasalia como nuevo director creativo de Gucci.

El estilista añadió: “Está inspirado en las siluetas de la nueva colección. Sentí que un bob increíble, corto, por encima de los hombros y con esta textura wet tan pulida sería perfecto para complementar su look”. Y remató con entusiasmo: “Es un gran cambio para Demi: ¡nunca la habíamos visto así antes! Se ve muy cool, moderna y sin esfuerzo. Y resalta su personalidad”.

Desde WWD también señalaron que Giannetos acreditó públicamente a su equipo y al CEO de Opus Beauty, Steeve Foussard, por el corte, despejando así rumores sobre un posible uso de peluca.

Para complementar su nuevo peinado, la protagonista de Ghost apostó por un conjunto de cuero negro compuesto por chaqueta entallada y pantalones slim de Gucci, coordinado por su estilista de confianza Brad Goreski. El outfit se completó con gafas oversize, stilettos negros y un bolso a tono.

Un detalle que captó la atención fue la presencia de Pilaf, la inseparable chihuahua de Moore, a quien llevó en brazos al ingresar al evento y luego mantuvo en su regazo durante el desfile. La prensa especializada describió la escena como un guiño a la estética glam de finales de los años 90 y a la era de Tom Ford en la firma italiana.

Te puede interesar: Influencer que buscaba parecerse a Kim Kardashian falleció, investigan procedimiento estético

Te puede interesar: Punch, se negó a entregar su peluche cuando sus cuidadores se lo intentaron cambiar

El cambio de imagen generó miles de comentarios en redes. Entre los mensajes más destacados se leyeron: “¡Me encanta el cabello!”, “Se ve mucho mejor con este peinado” y “El pelo se ve increíble. Lo ha tenido largo por tanto tiempo y esto se siente tan fresco”.

Otros usuarios bromearon haciendo referencia a su reciente película La sustancia, señalando que su apariencia juvenil demuestra que “está respetando el balance”.

Aunque el bob causó sorpresa, Moore ya había adelantado en enero su disposición a experimentar. En conversación con People, confesó: “Me gusta dejar espacio para jugar”, y reconoció que su cabello “ha vivido muchas vidas”.

La actriz también recordó uno de los momentos más radicales de su carrera, cuando se rapó la cabeza para G.I. Jane en 1997. Según relató, esa decisión “probablemente fue la experiencia más reveladora y una que profundizó mi apreciación por mi cabello”.

A pesar de sus múltiples transformaciones, Moore suele regresar a su melena larga por una razón muy personal. “Se siente lo más parecido a mí”, afirmó. Y agregó: “Poder cambiar mi look con pelucas y postizos alimenta mi necesidad de cambio, pero al final del día me encanta soltarlo y ver mi cabello caer más allá de la cintura. Es como volver a casa”.

Con este nuevo look, Demi Moore reafirma que la reinventarse es una forma de poder. Su aparición en Milán no solo marcó tendencia en el mundo de la moda, sino que también evidenció que el estilo y la audacia no tienen fecha de caducidad.