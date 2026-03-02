Cher | Su hijo Elijah es arrestado en escuela de New Hampshire: reacción familiar

La policía de Concord confirmó que recibió una llamada alertando sobre la presencia de un individuo no autorizado dentro del campus.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a Allman como la persona que, de acuerdo con el parte policial, “causaba una alteración y actuaba de manera beligerante” en el comedor del colegio.

La institución educativa, considerada una de las más exclusivas del estado, aclaró que el músico no tenía ningún vínculo con la escuela. Tras su detención, fue acusado de dos cargos de agresión simple, allanamiento, amenazas y alteración del orden público.

Allman fue trasladado al centro penitenciario del condado de Merrimack, donde fue procesado y posteriormente liberado bajo una fianza de reconocimiento personal. Esto implica que no tuvo que pagar una suma económica inmediata, pero deberá comparecer ante la justicia en las próximas fechas.

Según fuentes citadas por el portal TMZ, nadie en la comunidad escolar tenía claridad sobre los motivos de su presencia en el campus. “No tenemos idea de qué asunto lo trajo por aquí”, señalaron allegados al medio. La investigación continúa abierta y las autoridades no han revelado más detalles.

Hasta el momento, ni Cher ni los representantes legales de Allman han emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

El arresto se suma a una serie de episodios complejos en la vida del músico, quien ha enfrentado problemas relacionados con salud mental y consumo de sustancias. En junio de 2025, fue internado de emergencia en California tras ser hallado en estado alterado. Autoridades del condado de San Bernardino informaron a People que, al ingresar a la residencia donde se encontraba, localizaron drogas en el domicilio y procedieron a su traslado hospitalario.

En aquel momento, una fuente cercana a Cher aseguró que la artista estaba “completamente enfocada en la recuperación de su hijo menor”.

Por su parte, su entonces esposa, Marieangela King, declaró a People que, pese a los desafíos enfrentados, “una constante ha sido su compromiso inquebrantable con la sobriedad y su lealtad a quienes ama”. También afirmó que Allman continúa enfrentando “sus luchas internas desde la fortaleza, no desde la derrota”.

Las tensiones familiares alcanzaron un punto crítico en 2023, cuando Cher solicitó ante la justicia la tutela temporal de los bienes de su hijo. En documentos citados por Entertainment Weekly, la cantante argumentó que Elijah padecía “graves problemas de salud mental y abuso de sustancias” que lo hacían “sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros”.

La petición fue retirada en septiembre de 2024 tras un acuerdo privado. El equipo legal de Allman señaló entonces que “este resultado permite a las partes enfocarse en sanar y reconstruir el vínculo familiar, un proceso que comenzó durante la mediación y que continúa hoy”.

El conflicto se agravó cuando King acusó a Cher de haber contratado a cuatro hombres para secuestrar a Allman en 2022 con el objetivo de internarlo en rehabilitación. La cantante negó rotundamente la versión y declaró: “ese rumor no es cierto”.

Conocido artísticamente como P. Exeter Blue, Elijah Blue Allman fundó la banda de metal alternativo Deadsy y colaboró con agrupaciones como Thirty Seconds to Mars, Korn y Orgy.

Su carrera ha estado marcada por la influencia del rock y la herencia musical de sus padres, pero también por episodios personales que han trascendido a la esfera pública.

Ahora, el reciente arresto en New Hampshire reabre el debate sobre su estabilidad y el impacto de sus problemas pasados en su presente. Mientras la investigación sigue en curso, el caso vuelve a situar a la familia en el foco mediático, dejando en el aire interrogantes sobre los próximos pasos judiciales y personales del músico.