EEUU atacó a Irán de forma preventiva tras conocer los planes de Israel, dice Rubio

Rubio señaló, además, que a Estados Unidos le gustaría ver el derrocamiento de la república islámica de Irán, pero que ese no era el objetivo de la misión.

Estados Unidos atacó a Irán "de manera preventiva" el sábado tras enterarse de que su aliado, Israel, iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses, según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas", dijo Rubio a los periodistas.

Rubio, quien se preparaba para informar a legisladores destacados, afirmó que Irán había ordenado a sus comandantes responder automáticamente contra las fuerzas estadounidenses en caso de ser atacados.

"Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de golpearlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada" de atacar junto a Israel, señaló el secretario de Estado.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos enfrentaba una "amenaza inminente" —un requisito legal para que el presidente actúe sin consultar al Congreso—, Rubio insistió en los planes israelíes.

"Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado —y creíamos que lo sería—, vendrían inmediatamente a por nosotros", dijo Rubio.

"No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe", añadió, precisando que si Irán hubiera atacado primero a las fuerzas estadounidenses, "estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos".

Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que fue Israel quien llevó a cabo el ataque del sábado en Teherán que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros funcionarios clave, tras surgir información de inteligencia de que se encontraban reunidos.

Rubio afirmó, sin embargo, que la administración del presidente Donald Trump creía en la necesidad de golpear a Irán, independientemente de qué detonara el momento oportuno.

"Pase lo que pase, en última instancia esta operación tenía que ocurrir", afirmó.

Rubio señaló, además, que a Estados Unidos le gustaría ver el derrocamiento de la república islámica de Irán, pero que ese no era el objetivo de la misión.

"Esperamos que el pueblo iraní pueda derrocar a este gobierno y establecer un nuevo futuro para ese país. Nos encantaría que eso fuera posible", dijo. "Pero el objetivo de esta misión es la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y de sus capacidades navales".