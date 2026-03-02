Spotify lanza urna funeraria con altavoz Bluetooth: precio, edición limitada y cómo funciona

Con esta propuesta, Spotify y Liquid Death no solo lanzan un producto inusual, sino que consolidan una tendencia: convertir la experiencia musical en algo permanente, personal y emocionalmente significativo, incluso en el último adiós.

En una de las colaboraciones más llamativas del año, Spotify y Liquid Death presentaron un producto que mezcla tecnología, música y marketing irreverente: una urna funeraria con altavoz integrado diseñada, según sus creadores, para “llevar la música al Más Allá”.

El artículo, bautizado como “urna de lista de reproducción eterna”, forma parte de una edición limitada y ya genera conversación tanto por su concepto como por su precio. El dispositivo cuesta 495 dólares (valorado comercialmente en 500 dólares) y solo se han puesto a la venta 150 unidades en Estados Unidos, de acuerdo con el comunicado conjunto difundido por ambas compañías.

El producto no es únicamente decorativo. En la tapa integra un altavoz Bluetooth discreto que permite conectar cualquier dispositivo compatible para reproducir música. La propuesta busca convertir la despedida en una experiencia sonora personalizada.

En el comunicado oficial, las marcas explican que se trata de “Es un artículo de colección para cualquiera que busque llevar su amor por la música al siguiente nivel. Con un altavoz Bluetooth discreto integrado en la tapa, puedes conectarte desde cualquier dispositivo compatible y disfrutar de tu lista de reproducción favorita durante toda la eternidad”.

La estrategia apunta directamente a los fanáticos de la música que desean que su identidad musical trascienda incluso después de la muerte. Con esta iniciativa, Spotify y Liquid Death combinan el auge de los dispositivos inteligentes con el mercado de artículos funerarios personalizados, un sector que en los últimos años ha apostado por propuestas cada vez más innovadoras.

Liquid Death, empresa con sede en Los Ángeles, es conocida por su enfoque provocador en torno a la estética de la muerte. La marca comercializa principalmente bebidas energéticas, té frío, agua con gas de distintos sabores y agua natural. Uno de sus sellos distintivos es el uso de latas recicladas en lugar de botellas de plástico, reforzando su imagen alternativa y sostenible.

La compañía fue cofundada por Mike Cessario, exdirector creativo de Netflix, y desde su creación ha apostado por campañas publicitarias que juegan con lo macabro y lo humorístico. Esta nueva colaboración con Spotify encaja perfectamente en su narrativa de marca, que transforma lo lúgubre en objeto de consumo cultural.

Por su parte, Spotify refuerza su posicionamiento como plataforma que no solo distribuye música, sino que también crea experiencias alrededor de ella. La empresa ha ampliado su ecosistema más allá del streaming tradicional, incorporando funciones interactivas y campañas especiales para conectar con audiencias jóvenes y digitalizadas.

Como parte del lanzamiento, Spotify también presentó un generador de listas de reproducción “eterno”. Esta herramienta crea una playlist personalizada a partir de preguntas diseñadas con tono humorístico y temático, como “¿cuál es tu vibra eterna?” o “¿cuál es tu sonido de fantasma favorito?”.

La iniciativa combina entretenimiento digital con estrategia de engagement, incentivando a los usuarios a compartir sus resultados en redes sociales y reforzando la viralidad de la campaña.

El carácter exclusivo del producto, solo 150 unidades disponibles en Estados Unidos, convierte a la urna en un objeto de colección. La escasez, sumada a la naturaleza disruptiva del artículo, apunta a generar alta demanda entre seguidores de ambas marcas y coleccionistas de ediciones especiales.

En paralelo al anuncio, Spotify registraba una ligera subida del 0,58 % en las operaciones a media sesión en Wall Street, reflejando un contexto financiero estable en el momento del lanzamiento.

Más allá del impacto mediático, la colaboración abre el debate sobre cómo la tecnología redefine rituales tradicionales. La posibilidad de reproducir una lista personalizada en una urna funeraria plantea nuevas formas de memoria digital y homenaje.