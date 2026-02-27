Bad Bunny y Gabriela Berlingeri a la playa en bikini: rumores de compromiso que ilusiona a sus fans

La presencia de Bad Bunny en Australia no solo ha generado expectativa por sus presentaciones musicales, sino también por las imágenes que lo muestran disfrutando del verano en compañía de Gabriela Berlingeri .

La empresaria puertorriqueña acaparó miradas al lucir un bikini marrón en las playas de Sídney, alimentando los rumores de una reconciliación que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente, pero que cada aparición pública parece reforzar.

Tras ser vistos juntos en Argentina y Brasil, el artista y la diseñadora aterrizaron en territorio australiano, donde su cercanía ha sido evidente. Las postales desde la costa australiana muestran a la pareja relajada, sonriente y compartiendo momentos que han dado la vuelta a las redes sociales.

El pasado 25 de febrero, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez, y Gabriela Berlingeri iniciaron el día en The Rusty Rabbit Café, donde fueron vistos saliendo tras desayunar juntos. Posteriormente, la empresaria hizo una parada en Bondi para visitar una reconocida tienda especializada en trajes de baño y artículos para surfistas.

El recorrido continuó en Tamarama Beach, una de las playas más icónicas de la ciudad. Allí, bajo un sol radiante, Gabriela decidió disfrutar del mar y no dudó en darse un chapuzón, dejando ver su estilizada figura en un diminuto bikini marrón que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre seguidores y medios.

Una mujer mayor que los acompañaba también entró al agua junto a ella para compartir un momento entre olas. Mientras tanto, el intérprete de “Tití Me Preguntó” optó por permanecer en la orilla, caminando descalzo por la arena y contemplando el paisaje.

A diferencia de Gabriela, quien apostó por un look playero que resaltó su figura, el cantante mantuvo un estilo más urbano y cómodo: bermudas beige, camiseta azul, sudadera verde con capucha, gorras, sandalias, gafas de sol y un bolso tote verde oliva que ha llevado en recientes apariciones públicas.

Aunque no se animó a entrar al mar, eso no impidió que disfrutara la jornada. Fotografías captadas en la playa muestran a la pareja intercambiando sonrisas cuando Gabriela salió del agua. Más tarde, ambos se reunieron en la arena con sus acompañantes y compartieron una charla distendida.

Algunas versiones apuntan a que entre las personas presentes podrían encontrarse Benito Martínez y Lysaurie Ocasio, padres del artista, quienes supuestamente lo estarían acompañando en esta etapa australiana. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El reencuentro ha reavivado especulaciones sobre un posible compromiso. Para muchos seguidores, una boda sería el broche de oro de una relación que inició hace casi diez años.

En 2020, en entrevista con Rolling Stone, el artista recordó cómo conoció a Gabriela tras un concierto de Zion & Lennox en Puerto Rico. En aquella conversación relató: “La conocí en un restaurante mientras comía con mis padres y mis hermanos. Empezamos a hablar, y a partir de ahí seguimos viéndonos”.

Su debut oficial como pareja ocurrió en 2021 durante la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards. Con el paso del tiempo, Gabriela también se integró en el universo creativo del cantante, prestando su voz en temas como El Apagón y En Casita.

En 2022, tras anunciar su separación, sorprendieron al protagonizar una boda ficticia en el videoclip de Tití Me Preguntó, lo que dejó claro que, aun en momentos de distancia, su

Ahora, las imágenes desde Sídney parecen confirmar que la conexión entre ambos sigue intacta. Entre presentaciones internacionales, escapadas románticas y apariciones públicas cargadas de complicidad, la pareja demuestra que su relación atraviesa un momento estable.

Mientras los rumores continúan creciendo, ni Bad Bunny ni Gabriela Berlingeri han ofrecido declaraciones directas sobre su estatus sentimental. Sin embargo, las fotografías en Tamarama Beach, las sonrisas compartidas y los gestos de cercanía hablan por sí solos.

En medio del éxito global del artista y la atención mediática constante, su historia con Gabriela vuelve a posicionarse como uno de los romances más comentados del espectáculo latino.