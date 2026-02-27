Rauw Alejandro aclara la polémica por 'Rosita': qué dijo sobre Cazzu y Christian Nodal

En medio del intenso debate digital, finalmente Rauw Alejandro decidió pronunciarse con un mensaje directo y estructurado que buscó frenar las especulaciones.

La controversia en torno a la canción “Rosita” escaló rápidamente en redes sociales tras las declaraciones de Cazzu, quien manifestó su molestia por una de las barras del tema y cuestionó la mención al matrimonio de Christian Nodal con Ángela Aguilar.

El artista Rauw Alejandro publicó un comunicado dividido en cinco puntos, encabezado por una frase clara: "Con toda honestidad, para quien quiera leer". Con ello, dejó ver su intención de responder sin rodeos y evitar que la conversación siguiera creciendo fuera de control.

En el primer apartado de su mensaje, Rauw Alejandro fue contundente al referirse a Cazzu: "En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre".

Con estas palabras, el cantante dejó claro que no existe enemistad ni intención de atacar personalmente a la artista argentina. Su declaración buscó bajar la tensión generada tras los comentarios públicos de Cazzu, quien expresó su inconformidad por la interpretación que surgió alrededor de la canción.

En el segundo punto, el intérprete explicó que “Rosita” no es un lanzamiento individual ni una canción con dedicatoria específica. Detalló que el tema pertenece al álbum de Tainy y cuenta con la colaboración de Jhayco junto a él.

Con esta precisión, Rauw subrayó que se trata de un proyecto colectivo, lo que diluye la idea de que la polémica línea haya sido creada con intención personal hacia Cazzu o relacionada directamente con Christian Nodal, expareja de la argentina y actual esposo de

El tercer punto fue el más contundente. Rauw abordó directamente la controversia sobre la barra señalada y escribió en mayúsculas: "NO la escribí yo".

Además, explicó que, dentro del contexto general del tema, no interpretó la línea como una falta de respeto hacia nadie. Reconoció, no obstante, que las percepciones pueden variar según quien escuche la canción: "Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto”.

Con tono conciliador, añadió: “Si a alguien le incomodó, se respeta". Esta frase marcó una postura de empatía sin asumir una intención ofensiva.

En el cuarto apartado, el cantante reflexionó sobre la exposición mediática que implica ser figura pública. "Sé que estar en el ojo público expone demasiado", escribió, dejando entrever que la viralidad puede amplificar situaciones que quizá no tendrían mayor trascendencia.

También reconoció el impacto emocional que puede generar el escrutinio constante: “somos humanos... Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo”. De esta manera, mostró comprensión ante la reacción de Cazzu y ante la manera en que los comentarios pueden desbordarse en redes sociales.

Finalmente, dejó clara su postura frente al escándalo: "Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa".

En el último punto de su comunicado, Rauw se dirigió directamente a los medios de comunicación y a algunos fandoms, pidiendo responsabilidad en el tratamiento del tema: "A los medios y a (algunos fandoms): No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año, sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión".

El artista cerró su mensaje con una declaración breve pero contundente: “Paz y amor”. La controversia por “Rosita” evidencia cómo una sola frase puede detonar debates masivos en la era digital. Entre interpretaciones, mensajes cruzados y reacciones virales, el tema trascendió lo musical para convertirse en tendencia.

Con su pronunciamiento, Rauw Alejandro intentó frenar la narrativa de enfrentamiento y enfatizar que detrás de la polémica hay música, colaboración artística y relaciones que no necesariamente responden a la lectura que circula en internet.

Mientras tanto, el debate demuestra una vez más el peso que tienen las palabras en la industria musical y cómo el ojo público puede transformar una barra en un fenómeno mediático.