Iglesia Episcopal de Cristo a Orillas del Mar: joya histórica de 161 años que impulsa el rescate patrimonial de Colón

Considerada la iglesia más antigua de la urbe, el templo fue construido menos de una década después de la fundación de la ciudad y destaca por su diseño neogótico, obra de un reconocido arquitecto estadounidense de la época.

Colón/La Iglesia Episcopal de Cristo a Orillas del Mar, conocida popularmente como la Iglesia de Piedra, se mantiene como uno de los símbolos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad de Colón, donde se acerca a cumplir 161 años de historia.

Considerada la iglesia más antigua de la urbe, el templo fue construido menos de una década después de la fundación de la ciudad y destaca por su diseño neogótico, obra de un reconocido arquitecto estadounidense de la época. Joel Ceras, director del Centro Histórico de la Ciudad de Colón, detalló que la estructura, edificada completamente en piedra, material poco común en la ciudad, es además el único edificio de este tipo en Colón.

Más allá de su valor religioso, el inmueble guarda episodios relevantes del pasado colonense. Ceras explicó a este medio que, tras el gran incendio de 1885, la iglesia funcionó temporalmente como cuartel y prisión. Agregó que en este lugar estuvo detenido Pedro Prestán antes de su fusilamiento, un hecho que marcó la memoria histórica de la provincia.

El templo fue objeto de una importante intervención en 2013, con una inversión aproximada de 4 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos de recuperación patrimonial más significativos ejecutados en Colón en los últimos años. Actualmente, el edificio continúa siendo una de las sedes de la Iglesia Episcopal y forma parte del conjunto de 29 monumentos históricos reconocidos en la ciudad. De hecho, fue el primer inmueble declarado monumento histórico, incluso antes de la legislación de protección patrimonial aprobada en 2002.

Autoridades culturales resaltan que Colón se distingue por su convivencia interreligiosa. En la ciudad coexisten comunidades católicas, episcopales, metodistas, así como templos hindúes y musulmanes, reflejo de la diversidad cultural que caracteriza a la provincia. Esta pluralidad, afirman, fortalece el diálogo social y contribuye a la identidad multicultural del territorio.

Otros edificios recuperados

El proceso de rescate patrimonial también incluye otras estructuras emblemáticas. Entre ellas figura la sede regional del Tribunal Electoral de Panamá, ubicada en la antigua Escuela Cristóbal Colón, un edificio de estilo neoclásico paladiano restaurado en 2016. Asimismo, destaca el Edificio de la Gobernación de Colón, construido entre 1904 y 1906 y considerado el primer edificio institucional levantado por manos panameñas luego de la independencia. La estructura volvió a ser ocupada por la Gobernación luego de permanecer abandonada durante décadas.

Como parte de la estrategia de recuperación urbana, el Ministerio de Cultura creó la Oficina del Centro Histórico de Colón, encargada de elaborar el plan de desarrollo y de asesorar a propietarios de inmuebles patrimoniales.

"La problemática de las luminarias o la condición de los espacios públicos estamos trabajando de la mano con el Municipio. Ellos están desarrollando proyectos a través de descentralización dirigidos a eso y nosotros estamos complementando con lo que tal vez se les queda afuera en esos proyectos para poder recuperar nuestros espacios públicos", dijo el también arquitecto.

Impulsada por su vocación histórica como puerto y punto de conexión internacional, Colón apuesta por el rescate de su patrimonio como motor de revitalización urbana y cultural.