Béisbol Mayor 2026 | Así luce el estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón

El inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX el proximo 13 de marzo.

Panamá/El Estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón está a punto de volver a latir con la fuerza del béisbol. Tras años de espera, la obra entra en su etapa final y se alista para recibir el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, donde la novena colonense debutará el próximo 13 de marzo ante Chiriquí, en un duelo que promete casa llena y emociones desde el primer lanzamiento.

El anuncio de Pandeportes confirma que los trabajos están prácticamente concluidos y que el regreso de la pelota a este escenario icónico es cuestión de días. Para una provincia con profunda tradición beisbolera, la reapertura del coliseo representa mucho más que infraestructura: es identidad, historia y orgullo.

Estándares de Grandes Ligas y visión moderna

La renovación no se limitó a un retoque estético. El nuevo estadio fue diseñado bajo parámetros que cumplen con exigencias de la Major League Baseball (MLB), elevando su perfil internacional. El terreno ahora cuenta con césped sintético certificado y un sistema de drenaje optimizado. Además, la superficie fue elevada 30 centímetros, una solución clave para evitar las inundaciones que durante años afectaron el terreno de juego.

Las mejoras también se sienten fuera del diamante. El estadio incorpora cabinas de prensa modernas, un salón de conferencias, pantalla gigante de última generación y cintillos publicitarios digitales que le dan un aire contemporáneo al recinto. A esto se suman dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores cada uno, equipados con 16 camarotes, pensados especialmente para torneos extensos.

Inversión millonaria y valor histórico

El proyecto, ejecutado por la empresa APROCOSA, alcanza una inversión aproximada de B/. 33.7 millones. No fue un camino sencillo. Desde 2017 la obra atravesó retrasos provocados por adendas contractuales, la pandemia y el incremento en los costos de materiales. Sin embargo, la meta está cerca y el resultado promete estar a la altura de las expectativas.

Cabe recordar que el estadio fue declarado monumento histórico en 2002 y honra la memoria de Roberto Mariano Bula, influyente dirigente deportivo y autor del himno de la provincia. Su nombre está profundamente ligado al desarrollo del deporte en Colón.

Con capacidad para 5,000 aficionados y 102 estacionamientos, el renovado estadio se perfila nuevamente como uno de los epicentros del béisbol panameño. El 13 de marzo no será solo el debut ante Chiriquí: será el reencuentro de Colón con su casa, con su historia y con la pasión que siempre ha definido a la provincia atlántica.

