Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los 5 puntos claves del triunfo de Panamá Oeste sobre Chiriquí

Panamá/En un duelo vibrante disputado este martes 24 de febrero de 2026, la novena de Panamá Oeste dio un paso firme en sus aspiraciones al título tras vencer 4 carreras por 2 a Chiriquí en el Juego 1 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros.

Con una ofensiva oportuna que conectó 12 imparables y un cuerpo de lanzadores que supo maniatar a la artillería chiricana en los momentos apremiantes, el equipo del "West" defendió su feudo y obliga a los del Valle de la Luna a ajustar sus piezas para el segundo encuentro de la serie.

A continuación, presentamos los 5 puntos clave del triunfo de Panamá Oeste:

Dominio del relevo intermedio: Tras la salida del abridor Alexis Govea, el lanzador Alberto Gómez realizó una labor monticular impecable al trabajar 3.1 episodios sin permitir carreras, adjudicándose la victoria del encuentro. Su control fue fundamental para frenar el ímpetu chiricano tras el cuarto episodio. Oportunismo de Juan Caballero: El jardinero central fue una de las figuras ofensivas más determinantes al remolcar dos carreras críticas para la causa de los "Vaqueros". Su capacidad para traer corredores al plato marcó la diferencia en un marcador tan cerrado. Superioridad en el bateo colectivo: Panamá Oeste superó ampliamente en hits a Chiriquí (12 contra 9). Jugadores como Maikel Nieto, Luis Aranda y Osvaldo Cuevas destacaron al conectar dos imparables cada uno, manteniendo una presión constante sobre el pitcheo rival durante todo el juego. Paciencia y disciplina en el plato: Los bates de Oeste supieron esperar sus lanzamientos, negociando un total de 5 bases por bolas. Destacó la disciplina de Mildner Nieto y el receptor Luis Aranda, quienes consiguieron dos boletos por cabeza, logrando embasarse de manera constante para generar situaciones de peligro. Efectividad del bullpen para cerrar el grifo: El cuerpo técnico de Oeste manejó a la perfección su rotación de relevistas. Además de Gómez, Edgar Samaniego y Abel Rodríguez se combinaron para lanzar los últimos episodios sin conceder anotaciones, asegurando que el intento de remontada de Chiriquí se quedara corto, dejando a los visitantes con 9 corredores en base a lo largo del partido.

El calendario completo de la final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.

La mesa está servida para el espectáculo máximo del béisbol nacional. Los Vaqueros de Panamá Oeste y la novena de Chiriquí se verán las caras en la Serie Final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, disputando la prestigiosa Copa Caja de Ahorros.

Este certamen, dedicado a los ex peloteros Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, definirá al nuevo monarca en una serie pactada al mejor de siete juegos.

Arranque en el 'West' y mudanza al Valle de la Luna La batalla por el título inició este martes a las 8:00 p.m. en el Estadio Mariano Rivera, donde los vaqueros ganaron 4 carreras por 2. El segundo compromiso de la serie se disputará en el mismo escenario el miércoles, manteniendo el horario de las 8:00 p.m..

Tras una jornada de descanso y traslado programada para el jueves 26, la serie se trasladará a la ciudad de David. El Estadio Kenny Serracín albergará los juegos tres y cuatro el viernes 27 y sábado 28 de febrero a partir de las 7:00 p.m., donde la marea roja chiricana buscará imponer su localía tras superar una reñida semifinal ante Coclé.

Cierre en terreno neutral En caso de que la serie se extienda, los partidos cinco, seis y siete están programados para jugarse en el Estadio Nacional Rod Carew los días 2, 3 y 4 de marzo. La organización ha designado el domingo 1 de marzo como día libre para descanso o movilización de los equipos.

Radiografía de los finalistas El análisis estadístico previo muestra un duelo de estilos contrastantes:

Panamá Oeste apuesta a la paciencia y producción , liderando el promedio de bateo colectivo con .269 y un extraordinario porcentaje de llegada a base (OBP) de .393 .

apuesta a la , liderando el con y un extraordinario de . Chiriquí llega con el reto de ajustar su disciplina en el cajón de bateo, ya que acumularon 42 ponches en la etapa anterior, aunque cuentan con un ligero dominio en Slugging (.299) y el único cuadrangular conectado entre ambos equipos durante las semifinales.

