Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: peloteros que pueden marcar la pauta en la serie final

Panamá/Desde que inició el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, el pasado 3 de enero, se han vivido días intensos en donde los peloteros de los 12 equipos participantes han dado todo de sí para alcanzar una etapa a la que pocos llegan. La serie final está por comenzar y solo un equipo será coronado como el monarca de la categoría.

Chiriquí y Panamá Oeste son los conjuntos que llegaron a la instancia definitiva y ambos desean superarla exitosamente para obtener el título nacional juvenil. Esto solo se puede conseguir con una buena actuación de sus jugadores. Algunos de ellos han demostrado ser determinantes para que sus elencos alcancen esta instancia en la que también podrían marcar la diferencia. En base a lo ocurrido en las semifinales, mencionamos a esos peloteros que podrían marcar la pauta en esta serie.

Maikel Nieto (Panamá Oeste)

Nieto ha sido un factor importante en la buena campaña de los 'Vaqueros' de Oeste, lo que se ha visto reflejado especialmente en las instancias decisivas del torneo.

Como primer bate en la alineación del conjunto del 'West', el jugador llegó a base constantemente en las series ante Herrera, de la Ronda de Ocho, y Panamá Metro en la semifinal. Esto aumentaba las posibilidades de su equipo de tomar la ventaja al inicio de los partidos.

Durante el duelo ante los 'Metrillos' , Nieto conectó ocho imparables en 16 turnos, para un promedio de .500, anotó seis carreras y empujó dos en cinco partidos jugados. También recibió cuatro bases por bolas y cuatro ponches. Además de que tuvo tres bases robadas.

Nieto también registró 0.562 de slugging y un porcentaje de llegadas a base de 0.636 para un OPS de 1.199.

En la medida que el campocorto llegue a base, las posibilidades de una ventaja temprana de los 'Vaqueros' podrían aumentar significativamente.

Joans Montenegro (Chiriquí)

El pelotero chiricano ha mostrado versatilidad en todo el certamen, lo que podría ser de gran ayuda para el elenco del 'Valle de la Luna'.

Durante este torneo, Montenegro ha desempeñado las funciones de jardinero y lanzador relevo. Su fuerte brazo y nervios de acero le han valido la confianza del manager Ángel Chávez quien le da la pelota para que suba al montículo y cierre los partidos.

En seis partidos jugados en la semifinal ante Coclé, Montenegro conectó nueve inatrapables en 22 turnos, lo que equivale a un promedio de .409. También registró seis carreras anotadas, recibió tres ponches y tres bases por bolas con dos bases robadas.

Montenegro tuvo 0.409 de slugging, 0.500 en porcentaje de llegadas a base para un OPS de 0.909.

Como lanzador, salvó dos partidos y ganó un juego de los seis en los que subió al montículo. En esas salidas acumuló cinco episodios y dos tercios en los que permitió tres incogibles y no recibió carreras para una efectividad de 0.00.

Montenegro propinó cinco ponches y tres bases por bolas. Su WHIP fue de 1.15.

Lanzadores

Joshua Martínez (Panamá Oeste)

El serpentinero se ha constituido en un refuerzo valioso para los 'Vaqueros' debido a sus buenas actuaciones sobre el montículo.

Martínez abrió dos juegos en las semifinales, en los que tuvo marca de un triunfo sin derrotas. En esa presentaciones lanzó 15 entradas y un tercio.

En sus aperturas, durante la semifinal frente a Panamá Metro, Martínez permitió ocho incogibles y tres anotaciones con 14 ponches y dos bases por bolas. Su efectividad fue de 1.79 y su WHIP de 0.66.

Además acude a su segunda final consecutiva ya que, en el torneo del año 2025, fue refuerzo del equipo de Coclé que se coronó campeón en ese certamen.

Anthony Ortega (Chiriquí)

Ortega ha sido uno de las cartas fuertes del pitcheo chiricano. Su experiencia y la capacidad que ha demostrado en la 'lomita' le hacen un jugador que puede responder positivamente en situaciones de presión.

Durante las semifinales ante Coclé, Ortega se acreditó la victoria en la única apertura que tuvo en esa fase. En ese encuentro, permitió cinco hits y dos anotaciones, con cinco ponches y una base por bola en seis episodios y un tercio. Su efectividad fue de 2.95 y su WHIP de 0.98.

Chiriquí busca la reivindicación en esta final y Anthony Ortega puede ser de gran ayuda en ese cometido.