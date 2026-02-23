Panamá batalla en el Campeonato Panamericano de Softbol Masculino Montería 2026 con el Mundial en la mira

El certamen es una plataforma para que la selección panameña mida fuerzas con otras representaciones de América.

Panamá/Panamá compite en el décimo tercera versión del Campeonato Panamericano de Softbol Masculino que se realiza en la ciudad de Montería, Colombia. Un certamen donde ha logrado mantenerse en la lucha por la clasificación al Mundial de esa disciplina deportiva.

El certamen inició con la participación de 13 selecciones nacionales. El equipo panameño quedó ubicado en el Grupo A junto a los conjuntos de Argentina, Aruba, Cuba y Puerto Rico. El Grupo B lo conformaban Canadá, Colombia, Venezuela y Perú y el C lo integraron Estados Unidos, Guatemala, México y República Dominicana.

Después de perder sus dos primeros partidos ante Cuba, por 8 carreras a 1, y frente a Argentina, por 11 a 0. Panamá sumó dos victorias, primero sobre Puerto Rico, por 2 a 0, y luego contra Aruba, por 5 a 1. Su récord en la fase de grupos fue de dos victorias y dos derrotas.

Actuación memorable

El partido ante los puertorriqueños es considerado como un punto de inflexión para los panameños en el certamen. Además de ser su primera victoria en la contienda también es un encuentro que el lanzador Joaquín Vargas no olvidará.

Vargas no permitió imparables ni carreras y recetó 13 ponches que fueron determinantes en la victoria de Panamá ante Puerto Rico.

"Joaquín Vargas, conocido como 'MARIABÉ', escribió su nombre en letras doradas en el Torneo Panamericano", resaltó la Federación Panameña de Softbol (Fepasoft) en su cuenta de Instagram. "Dominio absoluto, concentración total y corazón canalero que se hizo sentir en cada lanzamiento", añadió.

Situación actual

Luego de los resultados obtenidos en la etapa preliminar, Panamá logró su clasificación a la Super Ronda del torneo que se llevará a cabo entre el martes 24 y el viernes 27 de febrero. El puesto conseguido por el combinado canalero es el de tercer lugar del Grupo A.

Al iniciar la Super Ronda, con el récord conseguido ante los equipos clasificados de su grupo, Panamá llevará marca de dos derrotas sin victorias. Esto se debe a que perdió sus juegos frente a Cuba y Argentina, que ocuparon los dos primeros lugares de esa agrupación.

El colectivo panameño jugará su primer partido de la Super Ronda ante Venezuela, que fue el primer sembrado del Grupo B. Ese partido está programado para disputarse este martes a las 2:00 p.m.

Este torneo es clasificatorio al Mundial de Softbol, que se realizará entre los años 2028 y 2029, y es preparatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán del 21 de julio al 9 de agosto de este año en Santo Domingo, República Dominicana.

