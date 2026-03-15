La ultraderecha modera su avance y los socialistas de Sánchez mejoran en elección regional en España

Los socialistas fueron segundos con 30 representantes (frente a los 28 anteriores), mientras que la extrema derecha de Vox sumó uno para situarse en los 14 escaños.

El Partido Popular conservador ganó este domingo otra elección regional en España, esta vez en Castilla y León, donde el crecimiento de la ultraderecha fue menor de lo esperado, y los socialistas de Pedro Sánchez fueron segundos con resultados mejores respecto a sus últimas citas.

Tras los recientes comicios regionales en Extremadura y Aragón, donde unos socialistas debilitados por los escándalos encajaron sendas debacles, este domingo era el turno de Castilla y León, una amplia comunidad que se extiende al noroeste de Madrid, con zonas dedicadas a la agricultura y castigadas por la despoblación.

Los comicios en esta región de 2,4 millones de habitantes eran, además, los primeros que se celebraban desde que Sánchez se erigiera como una de las voces críticas a la guerra en Oriente Medio, recuperando el lema de los opositores a la guerra de Irak en 2003, "No a la guerra".

Con el 98% de los votos escrutados, el Partido Popular (PP, derecha), que gobierna la región desde hace casi cuatro décadas, volvió a ganar las elecciones con el 35,45% de los votos, lo que supone 33 escaños en el Parlamento regional de 82 miembros (dos más de los que tenía), aunque sin mayoría absoluta.

Los socialistas fueron segundos con 30 representantes (frente a los 28 anteriores), mientras que la extrema derecha de Vox sumó uno para situarse en los 14 escaños.

Su crecimiento quedó, sin embargo, por debajo de las expectativas en esta región donde la fuerte progresión de Vox hace cuatro años (cuando pasó de 1 a 13 escaños) permitió que representantes de la extrema derecha entraran en un gobierno regional español por primera vez desde el fin de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Aquella coalición con el PP acabaría, no obstante, rota en 2024 por desavenencias entre las direcciones nacionales de ambos partidos.

Como ya ocurrió en Extremadura y Aragón, para tratar de formar gobierno, el PP deberá entenderse de nuevo con Vox, con quien mantiene una tira y afloja con la mirada puesta en las elecciones generales previstas para 2027, donde los sondeos sugieren que podrían sumar mayoría para desbancar al gobierno de Sánchez.

La próxima cita electoral en España será a mediados de año en Andalucía, la región más poblada del país, y que muchos ven como la antesala de las generales del próximo año.