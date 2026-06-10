Contenido Exclusivo: Más allá de la basura

Lo que para muchos ya no tiene utilidad, para otros representa una oportunidad de sobrevivir, estudiar, alimentar a sus familias y construir un futuro mejor.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cada día, entre 300 y 400 camiones ingresan al relleno sanitario de Cerro Patacón cargados con residuos procedentes de los distritos de Panamá y San Miguelito. Son entre 2,000 y 3,000 toneladas de basura las que llegan diariamente al principal vertedero del país.

Sin embargo, antes de que esos desechos sean enterrados, un grupo de personas busca rescatar materiales reciclables con valor comercial para ganarse la vida.

Entre montañas de basura, bajo el intenso sol o la lluvia, y rodeados de olores penetrantes, decenas de hombres y mujeres recorren diariamente el vertedero en busca de plástico, cartón, aluminio y otros materiales que posteriormente pueden vender.

Para muchos de ellos, esta actividad representa la única fuente de ingresos para sostener a sus familias.

Todos los días, desde tempranas horas de la mañana, Lissette llega a Cerro Patacón. Para ella, la basura representa mucho más que desperdicios.

Lisseth asegura que los ingresos obtenidos a través del reciclaje le han permitido continuar sus estudios y apoyar económicamente a su familia.

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Historias como la suya se repiten en distintos puntos del relleno sanitario, donde hombres y mujeres esperan la llegada de los camiones para revisar los residuos y recuperar cualquier material que aún conserve algún valor.

Según datos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en el área conocida como "La Galera" existen 222 personas censadas que se dedican a la recolección de materiales reciclables.

No obstante, las autoridades reconocen que existen otros grupos de recicladores en las zonas más altas del vertedero cuya cantidad exacta aún no ha sido determinada.

Señala el director de aseo, Ovil Moreno, que por no tener una cerca perimetral se hace difícil controlar el acceso al relleno sanitario.

El plástico, cartón, aluminio y diversos metales son los materiales más buscados por quienes trabajan en el lugar.

La Autoridad de Aseo reconoce que numerosas familias dependen económicamente de esta actividad, aunque considera necesario implementar mejores prácticas para garantizar condiciones más seguras y ordenadas dentro del proceso de recuperación de materiales.

Aunque realizan su labor en condiciones difíciles, los recicladores cumplen una función importante dentro de la llamada economía circular, afirma el coordinador de economía circular del Ministerio de Ambiente, Kirving Lañas.

Este modelo busca aprovechar los residuos como recursos, promoviendo su reutilización y reciclaje para reducir la cantidad de desechos que terminan enterrados en los vertederos.

Especialistas consultados coinciden en que la recuperación de materiales reciclables contribuye a disminuir la presión sobre los rellenos sanitarios y fomenta un mejor aprovechamiento de los recursos.

Trabajar en Cerro Patacón implica enfrentar múltiples riesgos.

Los recicladores conviven diariamente con fuertes olores, contaminación, altas temperaturas y la posibilidad de sufrir lesiones o enfermedades por el contacto constante con los desechos.

Además, el relleno sanitario cuenta con una extensión de 162 hectáreas, de las cuales aproximadamente 80 ya han sido utilizadas o se encuentran actualmente en uso para la disposición final de residuos.

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá han realizado diversos estudios sobre Cerro Patacón y han planteado recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de residuos y el manejo del reciclaje dentro del sitio.

Entre las propuestas destacan la formalización de los recicladores, el fortalecimiento de la economía circular y la implementación de procesos que permitan una recuperación más eficiente de los materiales aprovechables.

Recorrer Cerro Patacón deja muchas preguntas sobre el manejo de los residuos que generamos diariamente.

Detrás de cada bolsa de basura que desechamos existe una responsabilidad que con frecuencia pasa desapercibida.

Lo que para muchos ya no tiene utilidad, para otros representa una oportunidad de sobrevivir, estudiar, alimentar a sus familias y construir un futuro mejor.

En medio de toneladas de residuos, los recicladores de Cerro Patacón recuerdan que incluso aquello que parece no tener valor puede convertirse en una segunda oportunidad.

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