Conapred lanza la nueva Política Nacional de Drogas con enfoque en prevención y tratamiento

Conapred está integrado por 14 instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, entre ellas representantes de ministerios, tribunales especializados en niñez y adolescencia.

La Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) lanzó este jueves la nueva Política Nacional de Drogas, aprobada con la participación de las 14 instituciones que integran este organismo.

De acuerdo con el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, esta nueva polí

La política busca establecer una respuesta de carácter estatal frente al problema de las drogas, mediante la coordinación de las instituciones y estrategias sustentadas en evidencia científica.

La política contempla distintos ejes de acción, entre ellos la cooperación internacional, el control de la oferta y la demanda de drogas, la prevención y el tratamiento, además de un fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones involucradas.

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El procurador explicó que anteriormente existía una hoja de ruta con reglas y herramientas para abordar esta problemática, pero que ahora las instituciones cuentan con una política que permite alinear sus diferentes estrategias bajo un mismo marco estatal.

Conapred está integrado por 14 instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, entre ellas representantes de ministerios, tribunales especializados en niñez y adolescencia.

Uno de los aspectos que contempla la nueva política es el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, con el objetivo de identificar nuevas sustancias psicotrópicas y generar mecanismos de respuesta ante su aparición.

La estrategia también plantea mantener un seguimiento basado en conocimiento científico para fortalecer las acciones de prevención, tratamiento y control frente al consumo y tráfico de drogas.

El procurador detalló que a la fecha se tienen 174 toneladas de droga incautada y más de 470 procesos en materia de tráfico internacional de drogas.

La Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas es el organismo técnico-administrativo del Estado encargado de estudiar los mecanismos para prevenir las actividades ilícitas relacionadas con drogas y promover acciones de atención, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas conductas.

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