LPF San Francisco vs CAI | Radamel Falcao estará en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez en el derbi chorrerano

El 'Derbi Chorrerano' entre San Francisco y CAI tendrá visitas de lujo: Falcao y Guarín presentes en La Chorrera.

Panamá/La pasión del fútbol panameño se traslada este viernes 14 de agosto al distrito de La Chorrera. A partir de las 8:30 p.m., el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez será el escenario de una nueva y vibrante edición del 'Derbi Chorrerano' entre el San Francisco FC y el Club Atlético Independiente (CAI), correspondiente a la jornada del Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Este compromiso no solo paralizará a la provincia de Panamá Oeste por la histórica rivalidad deportiva entre ambos clubes, sino que contará con un atractivo internacional de primer nivel fuera de la cancha.

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Visitas de lujo: Radamel Falcao y Fredy Guarín engalanarán el "Muquita"

El duelo entre 'Monjes' y 'Vikingos' tendrá un ingrediente especial en las gradas con la presencia confirmada de los exseleccionados colombianos y figuras del fútbol mundial, Radamel Falcao García y Fredy Guarín.

La visita de ambas leyendas del balompié sudamericano ha generado una enorme expectativa entre la fanaticada chorrerana y los aficionados de la LPF, convirtiendo el "Muquita" Sánchez en el epicentro de la atención futbolística nacional para la noche del viernes.

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Radamel Falcao García

Situación actual: Falcao, de 40 años (nació el 10/02/1986 en Santa Marta), está sin equipo desde el 1 de julio de 2026, tras finalizar su segundo ciclo en Millonarios. Su valor de mercado según Transfermarkt es de 50 mil euros.

Antes de su regreso a Millonarios (confirmado el 7 de enero de 2026), sostuvo conversaciones con clubes como Olimpia y Cerro Porteño (Paraguay), Emelec (Ecuador), DC United (EE.UU.) y los argentinos Gimnasia y Esgrima de La Plata y CA Tigre.

Hizo su debut con la selección de Colombia en 2007 y suma más de 100 partidos y 36 goles, siendo el máximo goleador histórico de "la tricolor".

Fredy Guarín

Guarín, de 39 años, está retirado del fútbol profesional desde 2021, tras un incidente ligado al alcoholismo mientras vestía la camiseta de Millonarios. Su actualidad reciente es más personal que futbolística:

Reconoció públicamente su alcoholismo; en abril de 2021 protagonizó un incidente en casa de sus padres que terminó con su detención y precipitó su retiro del fútbol. Completó con éxito su proceso de rehabilitación en 2025.

En junio de 2026 sorprendió al reaparecer junto a su exesposa, la empresaria venezolana Andreina Fiallo, con quien estuvo casado 13 años, en fotos que alimentaron rumores de reconciliación tras casi una década de separación.

El propio Guarín confirmó que están "en un proceso para fortalecer su vínculo" con Fiallo y sus hijos, aunque no afirmó de forma directa que se trate de una reconciliación formal.

En enero de 2026 fue víctima de un robo de más de 370 millones de pesos en su finca en Rionegro, Antioquia. También ha sido reconocido como embajador de salud mental en el deporte.

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Así llegan los equipos al choque en La Chorrera

Más allá del espectáculo en las tribunas, los tres puntos en juego resultan vitales para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de la Conferencia del Oeste:

San Francisco FC: El cuadro 'Monje' llega en un gran momento tras cosechar 6 puntos en las tres primeras jornadas. Impulsados por el buen momento de su zona de ataque, buscan un triunfo en casa que los catapulte a la cima de su grupo.

El cuadro 'Monje' llega en un gran momento tras cosechar en las tres primeras jornadas. Impulsados por el buen momento de su zona de ataque, buscan un triunfo en casa que los catapulte a la cima de su grupo. Club Atlético Independiente (CAI): El CAI registra 3 unidades en el arranque del certamen y saldrá al engramado sintético con la urgencia de sumar de a tres para escalar posiciones y recortar distancias en el Oeste.

Claves del 'Derbi Chorrerano'