Fiscalía francesa pide imputar al popular cantante Patrick Bruel, acusado de abusos sexuales

Bruel fue detenido el lunes en París para ser interrogado, según informó la fiscalía de Nanterre, en las afueras de la capital francesa.

Los fiscales franceses solicitaron este miércoles la imputación y el encarcelamiento preventivo del cantante y actor Patrick Bruel, tras la presentación de nueve denuncias por presuntos abusos sexuales, incluidas violaciones y agresiones sexuales.

El artista, de 67 años y una de las figuras más populares de la música francesa durante las últimas décadas, niega todas las acusaciones.

El caso se suma a la serie de investigaciones que han alcanzado a figuras destacadas de la cultura francesa a raíz del movimiento #MeToo. El año pasado, el actor Gérard Depardieu fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agresión sexual contra dos mujeres durante un rodaje.

Bruel fue detenido el lunes en París para ser interrogado, según informó la fiscalía de Nanterre, en las afueras de la capital francesa.

"El fiscal de la República ha solicitado la apertura de una investigación judicial en su contra y su imputación por hechos de violaciones, intentos de violación, agresiones sexuales y acoso sexual relativas a nueve víctimas, cometidos entre 2010 y 2019", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Además, la Fiscalía pidió que el cantante sea enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso.

Las autoridades también incorporaron al expediente denuncias de otras 13 presuntas víctimas por hechos ocurridos entre septiembre de 1992 y septiembre de 2008. Sin embargo, estos casos podrían haber prescrito.

Tres jueces de instrucción deben decidir este miércoles si aceptan la solicitud de imputación presentada por la Fiscalía.

Bruel rechaza las acusaciones

El cantante ha negado reiteradamente los señalamientos.

En una publicación realizada en Instagram el mes pasado, afirmó que "jamás había forzado a una mujer".

Posteriormente, y ante la aparición de nuevas acusaciones, decidió cancelar gran parte de la gira que tenía prevista iniciar en junio por Francia y otros países.

Sus abogados, Céline Lasek, Fanny Colin y Christophe Ingrain, señalaron que el artista se había puesto a disposición de la justicia desde hacía semanas.

"Desde hace varias semanas hizo saber que estaba a disposición de la justicia, para poder por fin declarar en el marco del procedimiento judicial ante la autoridad competente", indicaron.

"Una primera victoria judicial"

Entre las denunciantes figura Daniela Elstner, actual directora de Unifrance, organización encargada de promover el cine francés en el extranjero.

En marzo, Elstner acusó formalmente a Bruel de haber intentado violarla durante un festival de cine celebrado en México en 1997, cuando ella tenía 26 años y trabajaba como asistente de Unifrance.

"Es una auténtica primera victoria judicial para las víctimas", declaró a AFP la abogada Jade Dousselin, luego de conocerse la solicitud de imputación presentada por la Fiscalía.

Por su parte, la abogada Myriam Guedj-Benayoun, quien representa a dos mujeres que acusan al artista de violencia sexual en Bruselas en 2010 y en la región francesa de Vaucluse en 2015, expresó satisfacción por el avance del caso.

"Cuando vi 9 de 13, me asusté un poco, pero mis dos clientas forman parte de la lista de víctimas. Vamos a poder trabajar con la justicia", afirmó.

Una figura emblemática de la música francesa

Nacido en Argelia en 1959, Patrick Bruel inició su carrera artística en el cine, pero alcanzó la fama como cantante en 1984.

Desde entonces ha publicado más de una decena de álbumes de estudio y se convirtió en uno de los artistas más populares de Francia.

También fue conocido por su matrimonio con la escritora Amanda Sthers, con quien tuvo dos hijos antes de separarse.

Además de su trayectoria musical y cinematográfica, Bruel ha destacado como jugador profesional de póker. En 1998 se consagró campeón mundial de esta disciplina.

Ahora, su carrera enfrenta uno de los momentos más complejos, mientras la justicia francesa decide si formaliza los cargos en su contra y ordena medidas cautelares.