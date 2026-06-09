Visto para sentencia el juicio al hermano del presidente del Gobierno español

Se le ha juzgado junto a otras diez personas por haber recibido presuntamente un trato de favor para hacerse con un trabajo creado a medida para él por la Diputación, el de coordinador de conservatorios de Badajoz

El juicio al hermano del presidente del Gobierno español por un presunto trato de favor para obtener un cargo público quedó este martes visto para sentencia, en uno de los principales frentes judiciales que afectan a Pedro Sánchez.

El juicio ha tenido lugar desde el 28 de mayo en Badajoz, en Extremadura, donde ocurrieron presuntamente los hechos.

En la última sesión, ya diferencia de otros acusados, que usaron su último turno de palabra, David Sánchez declinó hacerlo.

Compositor y director de orquesta con formación y escenarios profesionales en San Petersburgo, Toulouse, Tokio y Madrid, David Sánchez es menor que el presidente del Gobierno socialista y su único hermano.

Se le ha juzgado junto a otras diez personas por haber recibido presuntamente un trato de favor para hacerse con un trabajo creado a medida para él por la Diputación, el de coordinador de conservatorios de Badajoz, que luego se transformó en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de esta provincia.

Por ello, se le imputan los "presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias", pero la fiscalía pidió su libre absolución al no apreciar delito.

Además, el juez aceptó la demanda de la defensa de Sánchez de retirar un delito del juicio al haber prescrito, la aceptación de nombramiento ilegal en 2017.

Las presuntas maniobras para crear el puesto se iniciaron en 2016, antes de que Pedro Sánchez, de 54 años, accediera a la presidencia del Gobierno en 2018 tras una moción de censura. Su hermano David estuvo en el cargo al menos hasta principios de 2025.

Para Pedro Sánchez, que ha descartado los reclamos de la oposición de adelantar las elecciones generales, previstas en 2027, el caso de su hermano es otro quebradero de cabeza.

Se une al de los dos hombres claves en su ascenso al poder en 2018, que han sido o serán juzgados por casos de corrupción (Santos Cerdán y José Luis Ábalos), y al de su esposa Begoña, que está cerca del banquillo de los acusados como sospechosa de tráfico de influencias.

Además, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una gran figura del socialismo y aliado político de Sánchez, fue imputado hace dos semanas por tráfico de influencias a cambio de mordidas.