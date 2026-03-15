Béisbol Mayor 2026 resultado| Panamá Este reacciona y pinta de blanco a Los Santos

Sintoniza el partido Colón vs Los Santos, el martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Panamá Este sumó el domingo su primera victoria del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor al derrotar a Los Santos, por 7 carreras a 0, en el estadio Rod Carew.

Después de ser superado en las dos primeras jornadas del torneo, el conjunto del Este salió dispuesto a luchar y lo demostró desde la parte baja del primer episodio cuando abre el marcador con una carrera anotada por Jesús Delgado. Posteriormente concretó dos anotaciones más en el tercero y cerró la cuenta con cuatro 'rayitas' en el cuarto capítulo.

Te puede interesar: Béisbol Mayor 2026 resultado| Herrera se levanta frente a Panamá Este

Además de mostrar una buena producción de carreras, el pitcheo de Panamá Este le permitió tres imparables al elenco santeño en todo el encuentro. Jean Rivera se acreditó la victoria en el rol de lanzador abridor. Durante su labor de siete episodios y un tercio, toleró tres hits, dio tres ponches y una base por bola.

Randall Delgado cargó con la derrota al tolerar tres incogibles y tres anotaciones en dos entradas y un tercio.

Jesús Delgado conectó dos hits en tres turnos y anotó dos carreras por Panamá Este. Josué Ayarza de 4-2 con dos anotadas y tres empujadas y Joey Wood de 4-2 con dos anotadas.

Ramiro Rodríguez, César Medina y Emanuel Aldobán conectaron los tres hits de Los Santos en ese juego.

Con este resultado, Panamá Este pone su récord en una victoria y dos derrotas. En tanto que los santeños sufren su tercer descalabro en igual cantidad de presentaciones.

Te puede interesar: LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Herrera FC rescata un punto ante Sporting San Miguelito