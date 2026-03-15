EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| Herrera FC vs Sporting San Miguelito: partido de la jornada 9 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol continúa con el partido entre el Herrera FC y el Sporting San Miguelito, desde el estadio Gustavo Posam de Parita y que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Este duelo interconferencias confronta a un Sporting que está en el segundo lugar de la Conferencia Este con 13 puntos. En tanto los herreranos son sextos en el Oesre con seis unidades.

La cartelera dominical se completa con el partido entre Alianza y CAI que se jugará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Otros partidos

La novena jornada inició el viernes 13 de marzo con la victoria del Deportivo Árabe Unido sobre el San Francisco FC, por 1 a 0, en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera. El gol lo anotó Alessandro Canales al minuto 71.

El sábado 14 hubo dos partidos más. Veraguas United y Tauro FC empataron 1-1 en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo. Gabriel Torres marcó por el equipo veragüense al minuto 10 y Ángel Díaz igualó por los taurinos en tiempo de reposición (45+2').

Por otra parte, el Plaza Amador venció al CD Universitario, por 4 a 3, en el Estadio Universidad Latina de Penonomé. Daivis Murillo (7'), Freddy Góndola (28'), Alberto Quintero (38') y José Murillo (44') marcaron por los plazinos. En tanto, Aldair McKenzie (3', 72') y Joel Clarke (52') anotaron por los universitarios.