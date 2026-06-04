¿Bajó la canasta básica? Acodeco asegura que precios están estables; aunque hay artículos con aumentos leves

Acodeco reconoció que algunos artículos han experimentado aumentos leves, principalmente ciertos cortes de carne, piezas de pollo y otros productos de consumo frecuente.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que la canasta básica de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito mantiene una tendencia general a la baja, aunque algunos productos registraron incrementos de precio durante la segunda quincena de mayo.

Según el más reciente monitoreo de precios realizado por la entidad, los costos de los 59 productos que conforman la canasta básica se han mantenido relativamente estables desde enero, pese al incremento registrado en el precio de los combustibles.

No obstante, la Acodeco reconoció que algunos artículos han experimentado aumentos leves, principalmente ciertos cortes de carne, piezas de pollo y otros productos de consumo frecuente.

”Las alas en el último monitoreo estaban en B/. 4.32, pero fíjese que en el anterior estaban en B/. 4.41 quiere decir que disminuyó para este último monitoreo que hicimos en el mes de mayo; en el caso del pescuezo sin piel, sí tuvo un aumento”, señaló Joancy Chávez, subdirectora nacional de libre competencia de la Acodeco.

El informe correspondiente a la segunda quincena de mayo reflejó incrementos en al menos cinco productos de la canasta básica:

Arroz de primera (1 kilogramo): pasó de B/.1.40 a B/.1.46.

Piña (1 kilogramo): aumentó de B/.1.12 a B/.1.23.

Salsa de tomate (113 gramos): subió de B/.0.45 a B/.0.48.

Pasta de tomate (113 gramos): pasó de B/.0.48 a B/.0.51.

Pan michita (1 kilogramo): aumentó de B/.3.13 a B/.3.18.

Ante estas variaciones, la entidad recomendó a los consumidores comparar precios entre distintos establecimientos antes de realizar sus compras, con el fin de obtener mejores opciones y optimizar su presupuesto familiar.

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“En los supermercados o abarroterías siempre encontramos que los precios aumentan y ya entendemos que es un tema de costos y por eso, encontramos precios más altos; sin embargo, en estos monitoreos que hemos estado haciendo, hemos encontrado una particularidad de que los precios han bajado”, aseguró Chávez.

A pesar de los incrementos observados en algunos productos, el monitoreo también evidenció reducciones de precio en varios artículos de la canasta básica.

Entre los productos que reflejaron una disminución se encuentran:

Pescado corvina (1 kilogramo): bajó de B/.10.77 a B/.9.45.

Hojuelas de maíz en cajeta: pasaron de B/.2.55 a B/.2.38.

Aceite vegetal nacional (1.42 litros): disminuyó de B/.3.29 a B/.3.16.

Pan molde: pasó de B/.0.96 a B/.0.93.

Yuca (1 kilogramo): bajó de B/.1.16 a B/.1.11.

La Acodeco recordó que los precios pueden experimentar variaciones durante las próximas semanas debido a factores de mercado, oferta y demanda.

Por ello, la entidad mantiene un monitoreo constante de los productos de la canasta básica y continuará realizando estos análisis cada quince días para ofrecer información actualizada a los consumidores sobre el comportamiento de los precios en los principales centros de abastecimiento del país.

Con información de Jocelyn Mosquera