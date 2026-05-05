Precios deben estar visibles: Acodeco detecta más de 2,000 incumplimientos en lo que va del año

Solo en el primer cuatrimestre de este año, Acodeco ha detectado más de 2,000 casos en los que los precios no estaban a la vista del consumidor.

Ciudad de panamá/La falta de precios visibles en los comercios sigue siendo una práctica más común de lo que debería. Así lo advierte la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que volvió a recordar a los agentes económicos que están obligados a mostrar claramente cuánto cuestan los productos que venden.

La exigencia no es nueva. Está establecida en la Ley 45 de 2007, que obliga a los proveedores a informar de forma clara, veraz y visible el precio de todos los bienes y servicios. Y, según recalca la entidad, esta responsabilidad no puede sustituirse con el uso de verificadores o escáneres de precios, una práctica frecuente en muchos establecimientos.

Los números respaldan la preocupación. Solo en el primer cuatrimestre de este año, Acodeco ha detectado más de 2,000 casos en los que los precios no estaban a la vista del consumidor. Estas cifras surgen de operativos de verificación realizados en comercios a nivel nacional, donde se inspecciona que la información esté colocada directamente en productos, góndolas o vitrinas.

La ausencia de precios no es un detalle menor. Impide al consumidor tomar decisiones informadas y abre la puerta a posibles abusos o confusiones al momento de pagar. Por eso, la entidad advierte que incumplir esta norma puede traducirse en sanciones administrativas para los comercios.

Mientras tanto, el llamado también va dirigido a los ciudadanos. Acodeco insiste en que los consumidores deben verificar siempre los precios antes de comprar y reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales. En un mercado donde la transparencia aún parece tener fisuras, la vigilancia no solo recae en las autoridades, sino también en quienes compran.