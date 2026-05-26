Mundial 2026 | Selección de Panamá: Todo listo para conocer la lista de los 26 guerreros para la Copa de la FIFA

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Llegó el día, hoy sabremos quiénes son nuestros 26 guerreros que representarán a Panamá en su segundo mundial. Desde el Edificio de la Administración del Canal de Panamá, la fiesta está armada para que toda una nación conozca el listado de los mundialistas.

La Selección de Panamá está en el Grupo L del mundial junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Este gran momento lo vivirás EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Un regreso histórico a la máxima vitrina

La presencia de Panamá en el Mundial 2026 tendrá un significado especial para el fútbol nacional. Será la segunda participación mundialista en la historia de la selección mayor, luego de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2018 bajo la dirección del colombiano Hernán Darío Gómez. Sin embargo, el panorama actual es distinto y las expectativas deportivas apuntan a superar lo realizado en aquella edición disputada en Rusia.

El equipo panameño consiguió su clasificación tras finalizar en el primer lugar del grupo A de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf. En las jornadas disputadas durante la fecha FIFA de noviembre de 2025, Panamá logró victorias ante Guatemala y El Salvador, resultados que aseguraron matemáticamente su boleto a la próxima cita mundialista.

Además, la selección nacional llegará al torneo respaldada por el crecimiento competitivo mostrado en los últimos años bajo el mando de Christiansen. Durante su gestión, Panamá alcanzó las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf en 2023 y 2024, además de disputar la final de la Copa Oro 2023 y la final de la Liga de Naciones en 2025, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la región.

La edición de 2026 también tendrá un valor histórico por tratarse del primer Mundial con 48 selecciones participantes. En ese contexto, Panamá será la única representante de Centroamérica en la competición organizada por Estados Unidos, México y Canadá, un escenario que incrementa la atención sobre el anuncio oficial de los convocados que defenderán los colores nacionales.

El marco de una decisión crucial

Las escalinatas de la Administración del Canal, en Balboa, se tiñen de rojo para recibir al estratega hispano-danés, quien despejará la incógnita que ha mantenido en vilo al país. Tras arrancar el campamento formal con 29 futbolistas, el cuerpo técnico tendrá que realizar los tres dolorosos descartes reglamentarios; estos jugadores permanecerán bajo el estatus de reservas oficiales de la escuadra nacional.

El camino no permite margen de error. El Grupo L presenta un nivel de exigencia mayúsculo, obligando a una preparación quirúrgica en las semanas venideras antes de instalarse en el búnker definitivo en Ontario, Canadá.

Calendario Oficial: La ruta de la "Sele" en el Grupo L

Panamá arrancará su aventura en suelo norteamericano con horarios ya unificados para el territorio nacional:

17 de junio (18:00 PAN): Debut oficial frente a la siempre física Ghana en el Toronto Stadium, Canadá.

Debut oficial frente a la siempre física en el Toronto Stadium, Canadá. 23 de junio (18:00 PAN): Segundo examen ante la experimentada Croacia en el Toronto Stadium, Canadá.

Segundo examen ante la experimentada en el Toronto Stadium, Canadá. 27 de junio (16:00 PAN): Cierre de fase grupal contra la poderosa Inglaterra en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Tres batallas previas de preparación

Antes de escuchar el silbatazo inicial en Canadá, la Selección Mayor cumplirá con tres exigentes compromisos de preparación para afinar el sistema táctico:

31 de mayo: Prueba de fuego visitando a Brasil. 3 de junio: La gran fiesta de despedida con la fanaticada en casa frente a República Dominicana. 7 de junio: Choque final ante Bosnia y Herzegovina en la ciudad de St. Louis, Missouri.

Sintoniza desde ya nuestras pantallas y plataformas digitales para vivir el minuto a minuto, las reacciones de los protagonistas y el análisis táctico de los 26 elegidos que buscarán hacer historia en la cita de tres naciones.