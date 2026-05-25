Mundial 2026 | José Luis Rodríguez: Conoce más de la trayectoria del 'Puma', figura clave en la selección de Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/José Luis Rodríguez se ha consolidado como uno de los futbolistas panameños más desequilibrantes en ataque gracias a su velocidad, potencia y capacidad para jugar por las bandas.

El extremo canalero ha construido una carrera internacional que lo ha llevado por ligas de Europa y América, manteniéndose como una pieza importante dentro de la Selección de Panamá.

Perfil de José Luis Rodríguez

Nombre completo: José Luis Rodríguez

Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1998

Edad: 27 años

Altura: 1,83 metros

Posición: Extremo

Club actual: FC Juárez

Valor de mercado: 2,5 millones de euros, según Transfermarkt

Partidos con Panamá: 67 encuentros internacionales

Goles con Panamá: 8 goles

Otras noticias: Mundial 2026 | Adalberto Carrasquilla: Actualidad de la lesión del panameño

Historial de clubes

Chorrillo FC 🇵🇦

KAA Gent U21 🇧🇪

NK Istra 🇭🇷

Alavés B 🇪🇸

Deportivo Alavés 🇪🇸

CD Lugo 🇪🇸 (cesión)

Real Sporting de Gijón 🇪🇸 (cesión)

Famalicão 🇵🇹

Estrella Roja de Belgrado 🇷🇸

FC Juárez 🇲🇽

El atacante inició su carrera profesional en Chorrillo FC antes de emigrar muy joven al fútbol europeo. Su primera experiencia internacional fue en Bélgica con el filial del KAA Gent, para luego continuar su desarrollo en Croacia y España.

Durante varios años militó en el sistema del Deportivo Alavés, además de jugar cedido en clubes como CD Lugo y Real Sporting de Gijón. Posteriormente tuvo un paso destacado por el FC Famalicão de Portugal y por el histórico Red Star Belgrade.

En 2025 regresó a la Liga MX para incorporarse al FC Juárez, club que adquirió sus derechos tras su experiencia en Serbia.

Con la Selección de Panamá, José Luis Rodríguez, conocido popularmente como “El Puma”, se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del combinado nacional. Su velocidad y capacidad de desborde lo mantienen como una de las principales armas del equipo dirigido por Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026.