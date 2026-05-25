Mundial 2026 | Ismael Díaz: Así se forjó la trayectoria del 'Príncipe' de la selección de Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Ismael Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional tras consolidarse como un atacante importante tanto en clubes como en la Selección de Panamá.

El extremo canalero ha destacado por su velocidad, movilidad ofensiva y capacidad goleadora, características que lo llevaron recientemente al fútbol mexicano con el Club León.

Perfil de Ismael Díaz

Nombre completo: Ismael Díaz

Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1997

Edad: 29 años

Altura: 1,83 metros

Posición: Extremo

Club actual: Club León

Valor de mercado: 1,8 millones de euros, según Transfermarkt

Partidos con Panamá: 53 encuentros internacionales

Goles con Panamá: 17 goles

Otras noticias: Mundial 2026| Carlo Ancelotti, un técnico de prestigio comisionado para devolverle el brillo a Brasil

Historial de clubes

Tauro FC II 🇵🇦

Tauro FC 🇵🇦

FC Porto B 🇵🇹 (cesión)

Dépor Fabril 🇪🇸

Tanque Sisley 🇺🇾

Académico de Viseu 🇵🇹

Universidad Católica de Ecuador 🇪🇨

Club León 🇲🇽

El atacante surgió de las divisiones inferiores de Tauro FC y muy joven dio el salto al fútbol europeo tras incorporarse al FC Porto B. Posteriormente continuó su carrera en España, Uruguay y Portugal, acumulando experiencia internacional.

Su etapa de mayor crecimiento llegó en Ecuador con Club Deportivo Universidad Católica, donde se convirtió en una de las principales figuras ofensivas del equipo gracias a sus goles y regularidad. Ese rendimiento le permitió fichar en 2025 por Club León de la Liga MX.

Con la Selección de Panamá, Ismael Díaz se ha consolidado como uno de los referentes ofensivos del equipo nacional. Sus 17 goles internacionales lo convierten en uno de los atacantes más productivos de la actual generación dirigida por Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026.