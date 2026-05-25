Mundial 2026 | José Fajardo: La 'Pantera' llega con hambre de goles, trayectoria y periplo con la sele

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Panamá/José Fajardo se ha consolidado como uno de los delanteros más importantes de la Selección de Panamá en los últimos años.

Gracias a su capacidad goleadora, movilidad ofensiva y experiencia internacional, el atacante canalero ha logrado destacar en distintas ligas del continente y mantenerse como una pieza habitual dentro del combinado nacional.

Perfil de José Fajardo

Nombre completo: José Fajardo

Fecha de nacimiento: 18 de agosto de 1993

Edad: 32 años

Altura: 1,81 metros

Posición: Delantero

Club actual: Club Deportivo Universidad Católica

Valor de mercado: 600 mil euros, según Transfermarkt

Partidos con Panamá: 65 encuentros internacionales

Goles con Panamá: 17 goles

Historial de clubes

Colón C-3 🇵🇦

CA Independiente 🇵🇦

Al-Kawkab 🇸🇦 (cesión)

Inter Bogotá 🇨🇴 (cesión)

9 de Octubre 🇪🇨 (cesión)

Cusco FC 🇵🇪

D.C. United 🇺🇸

Club Deportivo Universidad Católica 🇪🇨

El atacante inició su carrera profesional en el fútbol panameño con Colón C-3 antes de consolidarse en CA Independiente, club donde comenzó a destacar por su capacidad goleadora y potencia ofensiva.

A lo largo de su carrera ha tenido experiencias internacionales en Arabia Saudita, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Su paso por clubes como Cusco FC y D.C. United le permitió ganar mayor exposición internacional antes de regresar al fútbol ecuatoriano con Club Deportivo Universidad Católica.

Con la Selección de Panamá, José Fajardo se ha convertido en uno de los atacantes más efectivos de la actual generación. Sus 17 goles internacionales reflejan la importancia que tiene dentro del esquema ofensivo dirigido por Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026.