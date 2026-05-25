Mundial 2026 | Adalberto Carrasquilla estaría listo para jugar en la Copa de la FIFA

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El mediocampo de la selección de Panamá ha recibido la noticia que toda una nación esperaba: su figura estelar, Adalberto "Coco" Carrasquilla, estará disponible para la Copa del Mundo 2026, según ESPN México.

A pesar del susto provocado por una lesión durante la final de la Liga MX, el jugador ya ha iniciado su proceso de recuperación con la mirada puesta en el partido inaugural frente a Ghana.

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El parte médico tras la final

La incertidumbre rodeó al volante panameño tras el duelo decisivo entre Pumas y Cruz Azul. Los estudios médicos realizados este lunes confirmaron que Carrasquilla sufrió un tirón en el aductor izquierdo. Aunque el dolor persiste, fuentes cercanas a ESPN aseguran que la gravedad no impedirá su participación en la máxima cita del fútbol mundial. El jugador, visiblemente afectado por la derrota de su club y por haber tenido que abandonar el campo, mantiene una actitud optimista respecto a su sanación.

Un plan de rehabilitación intensivo

La hoja de ruta para el "Coco" ya está trazada. El jugador asistió este lunes a las instalaciones de la Cantera de los Pumas, según ESPN, para despedirse de sus compañeros antes de emprender el viaje hacia la concentración canalera, que comenzó oficialmente el pasado 24 de mayo.

La selección de Panamá deberá ejecutar un plan de rehabilitación meticuloso para garantizar que su motor en el centro del campo esté al 100% para el 17 de junio, día del debut en el Estadio de Toronto.

Decisiones clave para Thomas Christiansen El estratega de Panamá, Thomas Christiansen, se enfrenta ahora a un dilema táctico. Con un amistoso programado contra Brasil para el 31 de mayo, el cuerpo técnico debe evaluar si es conveniente utilizar a Carrasquilla o si lo más prudente es evitar cualquier riesgo de que la lesión se intensifique. Dado que es una pieza inamovible en el esquema nacional, el consenso interno sugiere que no se arriesgará al jugador de forma innecesaria antes del torneo oficial.

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Compromiso con la selección de Panamá.

Carrasquilla, considerado uno de los mejores futbolistas de la escuadra universitaria en el último torneo, se suma así a los elementos que reportarán con sus selecciones nacionales para la justa de la FIFA.

Tras el Mundial, y dependiendo del avance de Panamá en la competencia, el jugador tomará unos días de descanso antes de reintegrarse a los Pumas para el Apertura 2026. Por ahora, toda la atención se centra en su aductor y en los fisioterapeutas de la selección, quienes tienen la misión de poner a punto al mejor jugador del país para su gran cita con la historia.