Hombre con trastorno de alimentación compulsiva fallece tras ingerir comida a escondidas: la madre demanda al centro de atención

Una demanda presentada en Oregon volvió a poner bajo la lupa los protocolos de atención para personas con discapacidades y trastornos genéticos complejos.

Martha Hutton inició acciones legales contra varias entidades estatales y un hogar de cuidado para adultos tras la muerte de su hijo, Lee Massie-Hardy, un hombre de 31 años diagnosticado con Síndrome de Prader-Willi, condición asociada a una sensación constante de hambre y conductas compulsivas relacionadas con la comida.

El caso quedó registrado en documentos judiciales radicados el 13 de mayo de 2026, donde la madre sostiene que existió negligencia por parte de los responsables de supervisar la salud y alimentación de su hijo. Según la querella, Massie-Hardy falleció el 14 de mayo de 2023 después de consumir alimentos presuntamente descompuestos que mantenía ocultos dentro de su habitación mientras residía en un centro especializado de atención para adultos vulnerables.

La demanda describe un complejo historial médico marcado por múltiples enfermedades y limitaciones físicas. Además del síndrome de Prader-Willi, el hombre padecía obesidad mórbida, insuficiencia cardíaca, apnea del sueño, escoliosis, asma y trastornos del estado de ánimo. De acuerdo con el documento judicial, esas condiciones hacían indispensable un control permanente de su dieta, así como restricciones específicas para impedir el acceso desmedido a alimentos.

El síndrome de Prader-Willi es considerado un trastorno genético poco común que altera la sensación de saciedad. Instituciones médicas especializadas como la Mayo Clinic señalan que las personas diagnosticadas con esta condición suelen experimentar hiperfagia, un apetito persistente que puede llevar a episodios compulsivos de alimentación y a graves complicaciones de salud. La querella presentada por la familia explica que Massie-Hardy tenía dificultades severas para identificar cuándo estaba satisfecho después de comer. En ese contexto, el documento judicial señala: “Su cuerpo no podía decir si estaba lleno o no”.

Según la acusación, el hombre contaba con un plan individualizado de atención diseñado para reducir riesgos relacionados con su condición médica. Entre las medidas contempladas figuraban mantener el refrigerador bajo llave, controlar estrictamente el acceso a alimentos y evitar que acudiera solo a lugares donde pudiera obtener comida sin supervisión. Sin embargo, la familia sostiene que dichas medidas no fueron aplicadas de manera adecuada por parte del personal encargado de su cuidado.

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La demanda detalla que el 12 de abril de 2023 Massie-Hardy habría sido descubierto con alimentos robados durante una actividad de un programa diurno. Pese a ello, asegura que continuó acumulando productos perecederos dentro de su habitación y que se le permitía salir sin acompañamiento, regresar con comida y almacenarla sin inspecciones posteriores. Para la madre del fallecido, esa falta de supervisión representó un incumplimiento directo de las medidas preventivas establecidas en su tratamiento.

Semanas después comenzaron las complicaciones médicas que derivaron en su muerte. El 1 de mayo de 2023 acudió a una sala de urgencias con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Al día siguiente regresó nuevamente al hospital debido al deterioro de su estado de salud. De acuerdo con el expediente, los médicos evaluaron diagnósticos relacionados con gastroenteritis viral y posibles enfermedades transmitidas por alimentos contaminados.

La situación se agravó el 13 de mayo, cuando fue hospitalizado otra vez por dificultades respiratorias y problemas asociados con retención de líquidos e insuficiencia cardíaca. Murió un día después. La acción legal sostiene que “el acceso sin restricciones a alimentos inseguros, pese a los riesgos conocidos y las salvaguardas requeridas” habría desencadenado la crisis médica fatal.

Martha Hutton presentó la demanda contra el Departamento de Servicios Humanos de Oregon, la Oficina de Servicios para Discapacidades del Desarrollo y la empresa Duressa Teshite Adult Foster Home LLC. La madre acusa a las entidades de negligencia, muerte injusta, abuso físico contra una persona vulnerable y vulneración de derechos civiles, argumentando que el plan de cuidado establecido para proteger a su hijo nunca se cumplió correctamente.