Karol Wilson cuenta cómo fue su experiencia en Operación Triunfo USA 2026 tras avanzar a la fase 3

La cantante destacó que esta experiencia ha marcado un antes y un después en su carrera, al representar por primera vez a Panamá en una plataforma internacional de alto nivel.

Ciudad de Panamá, Panamá/“Fue superincreíble, increíble. Todo el proceso ha sido maravilloso”, así resumió la cantante panameña Karol Wilson su experiencia en Operación Triunfo USA 2026, donde actualmente se encuentra clasificada a la tercera fase del reconocido concurso internacional.

En entrevista con el programa Jelou, la artista relató en detalle el exigente camino que ha recorrido desde las audiciones iniciales, que comenzaron con el envío de un video por redes sociales y continuaron con convocatorias presenciales en Nueva York, donde enfrentó a cientos de aspirantes de distintos países.

Wilson describió ese primer encuentro como uno de los momentos más intensos de la competencia.

“Era un casting superrápido; éramos tres personas cantando al mismo tiempo en fila. Tenía que concentrarme para el jurado que estaba al frente. Fue una de las audiciones más difíciles”, recordó.

La cantante explicó que en la segunda fase del proceso tuvo que enfrentar un entorno aún más exigente, con cámaras, producción televisiva y múltiples evaluaciones artísticas, lo que elevó el nivel de presión dentro de la competencia.

“Luego me llaman y paso al segundo filtro… fue maravilloso, mucha gente, muchas cámaras, mucha producción detrás de todo esto”, señaló.

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Uno de los momentos más retadores fue su interpretación del tema “Mama Knows Best”, donde incluso tuvo que improvisar ajustes vocales debido a los nervios.

“Yo cambié el tono porque me desconcentré, escuché a otro participante y tuve que adaptarme. Pero le metí actuación y actitud”, contó entre risas.

Actualmente, Karol Wilson forma parte de la fase 3 del concurso, que se desarrolla en Miami, donde compiten talentos provenientes de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Puerto Rico, en una etapa grupal que será clave para definir a los próximos finalistas del programa.

La cantante destacó que esta experiencia ha marcado un antes y un después en su carrera, al representar por primera vez a Panamá en una plataforma internacional de alto nivel.

“Para mí significa muchísimo. Estoy saliendo fuera de Panamá y llevando con orgullo la bandera. Voy a dar el 100%”, afirmó.

El avance de Wilson ha generado entusiasmo entre sus seguidores, quienes celebran su desempeño como la única representante panameña que ha superado las dos primeras fases del concurso, transmitido próximamente por Telemundo.

Con esta nueva etapa, la artista busca consolidar su proyección internacional y seguir demostrando el talento panameño en uno de los escenarios musicales más exigentes del momento.