Un concurso en Bélgica corona el mejor peinado mullet de Europa

Como bien resume el eslogan "serio por delante, festivo por detrás", el mullet suele combinar un flequillo y unos laterales muy cortos con una larga melena que cae por la nuca.

Audregnies, Bélgica/Cientos de participantes con peinados peculiares se reunieron este fin de semana en el sur de Bélgica con motivo del Campeonato Europeo del Mullet, un evento anual destinado a rendir homenaje a este corte de pelo antes tan denostado.

Como bien resume el eslogan "serio por delante, festivo por detrás", el mullet suele combinar un flequillo y unos laterales muy cortos con una larga melena que cae por la nuca.

Este peinado tan característico de la década de los 1980 cayó drásticamente en desuso, pero en los últimos años se volvió a popularizar e incluso es objeto de concursos como este en Bélgica.

Es la cuarta edición del campeonato europeo, organizado por un grupo de belgas entusiastas del mullet que tomaron la idea prestada de unos australianos que hacían un certamen del estilo.

El concurso atrae a participantes de lugares como Francia, España o Inglaterra, para quienes el "mullet", más que un peinado, es un estilo de vida.

"El mullet es abierto: a los demás, a la diferencia, a la aventura. Tiene un lado salvaje", afirmó el portavoz del evento, David Hubert, conocido bajo el seudónimo de Edgar Funkel.

En su intento por alzarse con el título al mejor mullet de Europa, los aspirantes deben rellenar un cuestionario en el que dan detalles de sí mismos.

"Por supuesto, elegimos un peinado estupendo, pero lo que realmente queremos es elegir a una persona maravillosa", afirmó la miembro del jurado Lolita Demoustiez, de 39 años, conocida como Dalita.

"Lo que importa es que la persona que luce el corte mullet encarne de verdad valores como la tolerancia, la amabilidad y la libertad de ser uno mismo", explicó.

La concursante belga Christine, de 60 años, afirmó que su nuevo corte de pelo le había ayudado a superar un reciente periodo difícil en su vida.

"Me siento genial, y todavía no he tomado ningún antidepresivo", dijo, mostrando su melena gris plateada. "¡Larga vida al mullet!", exclamó.

Alrededor de 50 finalistas fueron seleccionados para mostrar sus peinados ante una multitud entusiasmada que no dejaba de ovacionarlos.

Se eligieron vencedores en varias categorías, como "mullet junior", "mullet tradicional", "mullet inusual" o "mullet veterano".

Y finalmente, se nombró a los ganadores absolutos de 2026: el dúo formado por Berenice, de 44 años, y Samuel, de 46, conocidos entre sus fans como BesaMulet.