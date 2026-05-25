Alessandra Mussolini, nieta del dictador, conquista el 'Gran Hermano' y genera controversia pública

Su reciente triunfo en la competencia confirma que, pese al paso del tiempo, continúa siendo una de las figuras más polémicas y mediáticas de la televisión italiana.

A sus 63 años, la figura pública italiana logró captar la atención de millones de espectadores gracias a su participación en el popular formato televisivo, donde mostró una faceta distinta a la que durante décadas marcó su carrera política y mediática. Su victoria reavivó el interés sobre una vida atravesada por la fama, la política y numerosas polémicas.

La personalidad televisiva pertenece a una de las familias más conocidas de Italia. Es nieta de Benito Mussolini e hija de Romano Mussolini, uno de los descendientes directos del exdictador. Además, es sobrina de Sophia Loren, una de las actrices más reconocidas del cine europeo. Desde temprana edad, Alessandra estuvo rodeada de atención mediática, situación que terminó impulsando su presencia tanto en el espectáculo como en la política italiana.

Durante las décadas de 1970 y 1980 participó en distintas producciones cinematográficas, consolidando una carrera artística que le permitió compartir espacios con reconocidas figuras del cine italiano. Entre sus trabajos más recordados aparece la película Una giornata particolare, dirigida por Ettore Scola y protagonizada por Sophia Loren. Paralelamente, exploró la música y el modelaje, alcanzando notoriedad internacional, especialmente en Japón, donde obtuvo una importante recepción mediática.

Su incursión en el entretenimiento también estuvo marcada por controversias. En la década de los 80 apareció en la portada de Playboy con una descripción que causó gran repercusión: “La determinación del abuelo Benito. El sex-appeal de la tía Sofía Loren”. Aquella publicación reforzó la imagen mediática de una figura acostumbrada a generar debate público y permanecer constantemente bajo el foco de la prensa.

A comienzos de los años 90 decidió abandonar parcialmente el espectáculo para concentrarse en la política. Se integró al Movimiento Social Italiano y posteriormente ocupó cargos como diputada, senadora y eurodiputada. Su trayectoria institucional estuvo estrechamente vinculada a partidos conservadores y de derecha en Italia, además de alianzas con sectores liderados por Silvio Berlusconi.

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Las mayores controversias de su carrera surgieron precisamente por sus posiciones ideológicas. En 2003 rompió con la Alianza Nacional luego de que Gianfranco Fini calificara el fascismo como “el mal absoluto”. También protagonizó un fuerte enfrentamiento televisivo con Vladimir Luxuria, durante el programa Porta a Porta. En medio de la discusión expresó: "Se viste de mujer y cree que puede decir lo que quiera", declaración que generó fuertes críticas dentro y fuera de Italia.

Con el paso de los años, algunas de sus posturas públicas cambiaron. En 2021 sorprendió al participar en una campaña vinculada al orgullo LGBTIQ+, asegurando que la influencia de sus hijos resultó determinante en esa transformación personal. Esa evolución contrastó con las polémicas que protagonizó anteriormente en redes sociales y programas de televisión.

Uno de los episodios más comentados ocurrió tras una publicación del actor Jim Carrey relacionada con Benito Mussolini y Donald Trump. La italiana reaccionó públicamente con una frase que rápidamente se viralizó: "Eres un bastardo".

En los últimos años, Alessandra Mussolini alternó la televisión con sus actividades políticas y editoriales. Participó en la versión italiana de Dancing with the Stars y posteriormente publicó dos libros centrados en la historia de su familia y el peso histórico de su apellido. Mientras tanto, su vida privada también ha despertado interés mediático. Tiene tres hijos junto a su exesposo Mauro Floriani: Caterina, Clarissa y Romano, este último vinculado al fútbol profesional.