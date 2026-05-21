Netflix confirma fecha de estreno de la segunda parte de ‘Cien años de soledad’

La plataforma anunció oficialmente el estreno de la segunda parte de la ambiciosa adaptación audiovisual inspirada en la obra más emblemática del Nobel colombiano Gabriel García Márquez.

La nueva entrega llegará al catálogo global el próximo 5 de agosto y estará conformada por siete episodios que profundizarán en el destino de la familia Buendía y el progresivo deterioro de Macondo.

Tras el impacto internacional que generó la primera parte de la serie, la producción retomará la historia en una etapa marcada por las guerras civiles, los conflictos políticos y la transformación económica y social del mítico pueblo fundado por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. La plataforma confirmó que esta segunda etapa desarrollará los acontecimientos más oscuros y decisivos de la novela.

En el anuncio oficial, Netflix adelantó algunos de los principales elementos narrativos que marcarán el desenlace de la adaptación. “En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena”, señaló la compañía en el comunicado difundido para presentar la nueva temporada.

La dirección de esta segunda parte quedó nuevamente en manos de talento colombiano. Laura Mora, quien ya había participado en la primera entrega, lideró cuatro de los episodios, mientras Carlos Moreno, reconocido por producciones como Perro come perro, asumió la dirección de los tres capítulos restantes.

Según explicó Laura Mora, el equipo creativo buscó elevar el nivel visual y emocional de la serie para darle un cierre más cinematográfico a la historia de los Buendía. “Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, afirmó la directora.

La nueva etapa de la producción mostrará hechos determinantes en el universo de Macondo, entre ellos el armisticio que pone fin a las guerras lideradas por el coronel Aureliano Buendía, así como la llegada del tren y la expansión de la compañía bananera, acontecimientos que desencadenarán una transformación irreversible en el pueblo.

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Netflix también anticipó que el relato profundizará en el deterioro de la familia Buendía y en el cumplimiento de la profecía que atraviesa toda la obra literaria. “La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán, pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”, detalló la plataforma.

El cierre definitivo de la adaptación llegará pocas semanas después del estreno de esta segunda parte. Netflix confirmó que el 26 de agosto se presentará el episodio final bajo el título Gran Final, con el que concluirá la adaptación televisiva de una de las novelas más influyentes de la literatura en español.

La primera parte de la serie se convirtió en uno de los lanzamientos latinoamericanos más comentados de la plataforma, especialmente por la complejidad que implicó trasladar al lenguaje audiovisual el universo narrativo creado por Gabriel García Márquez. La producción reconstruyó el origen de Macondo y la historia inicial de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes abandonan su pueblo tras una tragedia familiar y emprenden un viaje que culmina con la fundación de la legendaria población.

Con esta nueva entrega, Netflix busca consolidar el alcance global de Cien años de soledad, una obra considerada fundamental en el realismo mágico y una de las novelas latinoamericanas más importantes del siglo XX.