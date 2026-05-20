Los elementos que apuntan a Jonathan Andic en el caso del fallecimiento de su padre, fundador de Mango

La noticia ha generado fuerte impacto en España debido a la relevancia empresarial de la familia Andic y a las circunstancias que rodean el caso.

La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, dio un giro decisivo luego de que las autoridades catalanas detuvieran a su hijo, Jonathan Andic, acusado de homicidio en relación con el fallecimiento ocurrido durante una excursión en Montserrat en diciembre de 2024.

La detención fue ejecutada este martes por los Mossos d'Esquadra, quienes trasladaron a Jonathan Andic a los juzgados de Martorell, en Barcelona, para prestar declaración ante las autoridades judiciales. Desde el inicio de la investigación, el empresario sostuvo que la muerte de su padre fue consecuencia de un accidente durante una caminata y negó cualquier tipo de responsabilidad en los hechos.

El fallecimiento de Isak Andic ocurrió el 14 de diciembre de 2024 en las Coves del Salnitre, ubicadas en Montserrat. Según los primeros reportes, el empresario cayó por un desnivel superior a los 100 metros mientras realizaba senderismo únicamente acompañado por su hijo. En aquel momento, la investigación preliminar apuntó hacia una muerte accidental vinculada a la actividad deportiva.

Tras las primeras diligencias policiales, que incluyeron inspecciones en la zona, análisis forenses iniciales y declaraciones de Jonathan Andic, la jueza encargada del caso decidió archivar provisionalmente la causa en enero de 2025 al no encontrar indicios de criminalidad. Sin embargo, la ausencia de testigos independientes y determinadas características del accidente continuaron despertando dudas entre los investigadores.

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Uno de los factores que motivó nuevas revisiones del caso fue la dificultad moderada del sendero donde ocurrió la caída. Para los investigadores, el terreno no parecía representar un riesgo extremo que justificara fácilmente un accidente mortal de esas dimensiones sin intervención de otros elementos externos. Esa situación llevó a los Mossos a mantener abiertas otras líneas de análisis.

En marzo de 2025, tras recibir nuevos informes policiales y ampliaciones de los atestados iniciales, la jueza ordenó reabrir formalmente la investigación. A partir de ese momento, la causa tomó una dirección más compleja y comenzó a centrarse específicamente en Jonathan Andic.

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El cambio de enfoque coincidió con una reorganización en el juzgado de instrucción número 5 de Martorell y con la intervención de la Comisaría General de Investigación Criminal, unidad que asumió directamente las diligencias. Los agentes solicitaron entonces acceso al teléfono móvil del hijo del fundador de Mango para realizar un análisis exhaustivo de su contenido.

En octubre de 2025, Jonathan Andic fue notificado oficialmente de su condición de investigado. La decisión judicial permitió a los Mossos profundizar en las comunicaciones, movimientos y versiones entregadas por el empresario durante los meses anteriores.

De acuerdo con información conocida durante el proceso, los investigadores detectaron inconsistencias relevantes en las declaraciones ofrecidas por Andic sobre aspectos clave de la excursión. Entre los puntos revisados figuraban el lugar exacto donde se encontraba en el momento de la caída, la ubicación del vehículo utilizado ese día y la existencia de fotografías tomadas durante el recorrido.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron además que la policía recogió versiones distintas de los hechos en declaraciones realizadas en diferentes momentos. La primera explicación entregada por Jonathan Andic fue atribuida inicialmente al impacto emocional del momento, aunque posteriormente los agentes consideraron que seguían existiendo contradicciones respecto a las pruebas recopiladas en el lugar.

El caso también incorporó testimonios de personas cercanas al entorno familiar. Entre ellas aparece Estefanía Knuth, golfista profesional y expareja de Jonathan Andic, quien habría mencionado tensiones recientes entre padre e hijo. Asimismo, familiares y allegados aportaron información relacionada con conflictos dentro del círculo familiar.

Hasta ahora, el entorno de Jonathan Andic no ha emitido declaraciones públicas tras la detención. Mientras tanto, la investigación continúa avanzando bajo estricta reserva judicial en uno de los procesos más sensibles y mediáticos relacionados con el mundo empresarial español en los últimos años.