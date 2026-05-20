Rescatan a cuatro estudiantes atrapados tras crecida del río Changuinola

Las autoridades instan a la población a tomar precauciones durante la temporada lluviosa.

Changuinola, Bocas del Toro/Cuatro estudiantes fueron rescatados por miembros del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional, luego de quedar atrapados por la repentina crecida del río Changuinola, en el corregimiento de Finca 60, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con informes preliminares, los adolescentes se encontraban bañándose en el afluente cuando fueron sorprendidos por una fuerte corriente, que los arrastró repentinamente y les impidió salir por sus propios medios.

En un primer momento, otros jóvenes que se encontraban en el área intentaron auxiliar a los estudiantes mientras llegaban los equipos de emergencia, brindando apoyo inicial para evitar que la situación empeorara.

Antony Castillo, uno de los jóvenes que auxilió a los estudiantes, dijo que pasó un susto cuando vio que la corriente era fuerte.

Posteriormente, miembros del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional llegaron al sitio y realizaron las labores de rescate, logrando poner a salvo a los cuatro menores.

Tras el operativo, los estudiantes fueron trasladados al Hospital Raúl Dávila Mena, donde recibieron atención médica. Las autoridades confirmaron que todos se encuentran fuera de peligro.

El caso reaviva el llamado de las autoridades a la población a tomar precauciones durante la temporada lluviosa, debido al aumento repentino del caudal de ríos y quebradas en distintas regiones del país.

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Con información de Luis Palacios